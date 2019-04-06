"Захлинувся жовчю": пропагандиста Путіна забрала швидка з ефіру про Україну

Російському пропагандисту Андрію Норкіну, ведучому програми "Місце зустрічі" на НТВ стало погано просто посеред ефіру про Україну.

Зі студії його забрала швидка допомога. На телеканалі, де працює рупор Кремля, розповіли, що він пішов на лікарняний. Новиною про це на своїй сторінці у Twitter поділився український журналіст Денис Казанський.

"Російському ведучому НТВ Андрію Норкіну стало погано просто під час прямого ефіру чергової програми про Україну. Зі студії поїхав на швидкій. У буквальному сенсі вже труяться власною злістю", — написав він.

Під постом Казанського спалахнула бурхлива дискусія з цього приводу, і підписники підтримали журналіста в численних коментарях.

Андрій Норкін "Комсомольська правда"

"Набрав в рот г*мна, а плюнути не зміг, вдавився", "Буває стан — перепив, а буває — перепиз*ів", "Це трапилося після суперечки з Лойком, треба його до Соловйова направити", "Зістрибує з вагона путінської пропаганди. Знає, що путінському режиму скоро піндець, ось вчасно і перевзувається", "Бумеранг", "Щось несвіже засунув у нірку, може", — пишуть користувачі.

"Від власної жовчі й ненависті до України. Сподіваємося його не побачити більше у студії ніколи", "Захлинувся жовчю", "На інтерв'ю з Кобзоном поспішає", "К*цапи в буквальному сенсі труяться своєю злістю", — продовжують писати під постом.

Російському ведучому НТВ Андрію Норкин стало погано прямо під час прямого ефіру чергової програми про Україну. Зі студії поїхав на швидкій.



У буквальному сенсі вже труяться власної злістю pic.twitter.com/rvmsYCwlHP - Денис Казанський (@den_kazansky) 6 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня Норкін вийшов із себе під час ефіру і вигнав українського політолога, голову Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка. Конфлікт стався під час зйомок пропагандистської програми російського ТБ "Місце зустрічі" при обговоренні одного з інтерв'ю глави МВС України Арсена Авакова.

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