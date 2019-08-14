"Захлинеться водою з Дніпра!" Жириновський запропонував затопити Крим

Скандальний російський політик Володимир Жириновський знову заговорив про зміну русла Дніпра. Після цього, за його словами, окупований Крим отримає стільки прісної води, що захлинеться нею.

Маразматична погроза депутата нелегітимної Держдуми пролунала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Що стосується решти території України, то її Жириновський погрозливо пригрозив втопити у крові за протистояння агресору на Донбасі.

Володимир Жириновський Скріншот відео

"Захлинуться ріками крові за тих убитих росіян, Донбас, Луганськ. Тому що ми хочемо, те і зробимо! Ось канал! Звідси повертаємо – і пішов Тихий Дон. І вся Україна засохне! Дамо до Криму все, що треба. Щойно вони побачать початок будівництва каналу для відведення дніпровської води, все відкриють негайно! І Північно-Кримський канал запрацює миттєво. Захлинеться Крим водою, захлинеться, повінь буде! Будете просити: "Не треба, зупиніть цю воду!" – вигукнув несамовитий російський депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незаконна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити у переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро. Окупанти мають намір звернутися до керівництва РФ із проханням ініціювати переговорний процес.

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич відповів на претензії, що Росія як держава-окупант сама повинна відповідати за забезпечення анексованої території Криму необхідними ресурсами.

Він зазначив, що річка Дніпро не тече по території Криму, і Україна не перекривала її русло. Перекрито було канал, який розташований на українській території.

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