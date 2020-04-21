Епідемія коронавірусу COVID-19 у Великобританії може бути "знищена", якщо від 80% до 90% британців будуть використовувати саморобні захисні маски.

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Таку заяву зробила професорка наук про первинну медико-санітарну допомогу Оксфордського університету й практикуюча лікарка Тріш Грінхалх, передає Daily Mail. Вона виступила на веб-брифінгу для Королівського медичного товариства.

Коронавірус у Британії. Ілюстрація

За словами Грінхалх, "домашні" маски, які стали предметом інтенсивних дебатів під час пандемії, ефективні на 80-90%, і це означає, "що ми могли б продовжувати жити". Лікарка наголосила, що навіть саморобні маски здатні знизити репродуктивне число (R0) вірусу.

Маски, від зроблених із мішка для пилососа до пошитих із футболок у кілька шарів щільної тканини, можуть працювати, заявила вона, тому вони захищають від частинок у повітрі і великих крапель рідини. Такі заходи можуть змінити ситуацію з COVID-19 у Великобританії, сказала професорка.

Захисна маска ВВС

Вона також підтримала думку уряду про те, що введення обов'язкових лицьових масок для всіх громадян після ослаблення карантину може поставити під загрозу постачання для лікарень. Тому лікарка закликала британців використовувати саморобні маски, залишивши професійні для медиків.

Грінхалх порадила шити маски з двох шарів щільної бавовни, розмістивши посередині будь-яку водонепроникну тканину.

Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, у Великобританії оголосили, що почнуть випробування вакцини від COVID-19 на добровольцях уже в четвер, 23 квітня.