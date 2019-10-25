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25 жовтня • оновлено в 12:22
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Захищав українку: в Італії жорстоко вбили хлопця

4.3т Читати матеріал російською

У Римі під час спроби вуличного пограбування жорстоко вбили 25-річного італійця Луку Саччі, який намагався захистити свою дівчину-українку Анастасію Килемник.

Зловмисник вистрілив хлопцю у голову. Він помер у лікарні під час проведення операції, пише La Repubblica.

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Як зазначається у повідомленні, інцидент трапився пізно ввечері, коли молоді люди гуляли містом. Ззаду до них підбігли двоє грабіжників: вони спробували вирвати сумку з рук у дівчини і водночас вдарили по голові. А коли хлопець спробував захистити її, один із нападників вистрілив йому в голову. Далі вони зникли з місця злочину.

В Італії жорстоко вбили хлопця, який заступився за дівчину-українку

В Італії жорстоко вбили хлопця, який заступився за дівчину-українку

24tv.ua

Саччі, який спливав кров'ю, забрала швидка. Водночас за пошуки зловмисників одразу взялися правоохоронці, справу кваліфікували як умисне вбивство. У поліції повідомили, що нападниками, найімовірніше, були двоє італійців.

На жахливе вбивство молодого італійця вже відреагував міністр внутрішніх справ країни Матео Сальвіні.

"Довічне ув'язнення для цих проклятих убивць! Без поблажок. Помолимося за бідного Луку!" – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час збройного нападу на коледж у місті Куопіо у Фінляндії загинула громадянка України. Дівчина померла на місці злочину від отриманих поранень.

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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
заголовки у вас :) защищал украинку!
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васильевич василий
васильевич василий
напали бродячие атошники
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
васильевич василий, фекалия, не воняй. Парень поступил как мужик! Но тебе, животное с расеи, этого не понять. Потому что ты быдлo! Тyпой расейский скот!
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Barna Kirill
Barna Kirill
Сейчас бы украинку защищать xd
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