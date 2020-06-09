Головна Новини
9 червня • оновлено в 22:43
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Захищає і без побічних ефектів: у Китаї оголосили про успішне випробування вакцини від COVID-19 на тваринах

4.6т
Читати матеріал російською

Китайська інактивована вакцина від COVID-19 успішно пройшла випробування на тваринах.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Результати дослідження, що підтверджують це, опубліковані в журналі Cell, передає Xinhua. Випробування вакцини під назвою BBIBP-CorV проводив Пекінський інститут біологічних продуктів, спільно з Китайською академією медичних наук і Центром із контролю профілактики.

Вони завершили розробку пілотного зразка вакцини і протестували його на тваринах. У підсумку, у мишей, щурів, морських свинок, кроликів і приматів утворилася достатня кількість антитіл, щоб забезпечити захист від COVID-19. Більше того, вакцина надає як захист від майбутньої хвороби, так і від діючої.

У Китаї оголосили про успішне випробування вакцини від COVID-19 на тваринах

У Китаї оголосили про успішне випробування вакцини від COVID-19 на тваринах

Xinhua

Також у вакцини не було виявлено побічних ефектів, а сама вона досить стабільна для подальшої масової розробки. Після всіх клінічних випробувань і отримання дозвільних документів, у Пекінський інститут біологічних продуктів зможе виробляти 100-120 мільйонів доз вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Китай може випустити перші вакцини для "екстреного використання" проти COVID-19 уже восени 2020 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.

  • До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гіршою.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги