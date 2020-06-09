Захищає і без побічних ефектів: у Китаї оголосили про успішне випробування вакцини від COVID-19 на тваринах

Китайська інактивована вакцина від COVID-19 успішно пройшла випробування на тваринах.

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Результати дослідження, що підтверджують це, опубліковані в журналі Cell, передає Xinhua. Випробування вакцини під назвою BBIBP-CorV проводив Пекінський інститут біологічних продуктів, спільно з Китайською академією медичних наук і Центром із контролю профілактики.

Вони завершили розробку пілотного зразка вакцини і протестували його на тваринах. У підсумку, у мишей, щурів, морських свинок, кроликів і приматів утворилася достатня кількість антитіл, щоб забезпечити захист від COVID-19. Більше того, вакцина надає як захист від майбутньої хвороби, так і від діючої.

У Китаї оголосили про успішне випробування вакцини від COVID-19 на тваринах Xinhua

Також у вакцини не було виявлено побічних ефектів, а сама вона досить стабільна для подальшої масової розробки. Після всіх клінічних випробувань і отримання дозвільних документів, у Пекінський інститут біологічних продуктів зможе виробляти 100-120 мільйонів доз вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Китай може випустити перші вакцини для "екстреного використання" проти COVID-19 уже восени 2020 року.

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