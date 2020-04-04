СРСР не платив за Чорнобиль, Китай за коронавірус теж не буде - ексклюзивне інтерв'ю з Іноземцевим

Світова спільнота не змусить Китай фінансово відповідати за приховування інформації про спалах коронавірусу, який втягнув увесь світ у кризу, так само як свого часу СРСР не притягли до відповідальності за Чорнобильську трагедію.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповівросійський економіст Владислав Іноземцев. Крім того, він пояснив, що світова економічна криза, викликана пандемією, переросте у справжній крах, якщо Захід, у тому числі і США, не почнуть підтримувати свої економіки, грубо кажучи, заливаючи грошима всі галузі.

Правда, у разі адекватної реакції світових лідерів на труднощі, які виникли, є реальний шанс вийти зі стану кризи до кінця 2020 року і підігнати показники до січневих. За якої умови економіка не впаде, читайте в розмові.

Світова криза через пандемію коронавірусу

– Пандемія коронавірусу спровокувала світову економічну кризу. В якій точці знаходимося зараз – все ще падіння?

– Так, ми спостерігаємо ознаки світової кризи. Падають фондові ринки, вартість деяких сортів нафти наближається до нуля, знижуються котирування вугілля і кольорових металів; навіть ціни на золото, традиційно злітають в період фінансових катаклізмів, з початку року залишаються незмінними. У майбутньому можна очікувати здешевлення нерухомості та інших активів. Передумови для цього є і дуже суттєві.

Зрозуміло, що багато в чому катастрофа штучна. Крах авіаперевезень, як і багатьох секторів сфери послуг, викликаний діями влади. Самі люди, ймовірно, не реагували б на коронавірус так сильно. Держави вводять обмеження, в тому числі на переміщення через кордони; забороняють роботу ресторанів і фітнес-клубів; видають розпорядження, що обмежують можливість збиратися великими групами, що означає скасування конференцій, заходів, зустрічей; офіси переходять на дистанційну роботу. Все це дуже сильно впливає на стан економіки.

Влада, розуміючи свою відповідальність за те, що відбувається, намагається врятувати ситуацію через величезне вливання грошей. Американці тут явні чемпіони – минулого тижня вони схвалили пакет стимулів на $ 2,2 трлн – і якби епідемія закінчилася за пару тижнів, то світова економіка пройшла б через це не сильно, навіть не помітивши.

Владислав Іноземцев philologist.livejournal.com

Однак динаміка поширення вірусу свідчить швидше про те, що проблема залишиться з нами надовго. Для того, щоб перестрахуватися, різного роду обмеження вводяться не на кілька днів, а на місяць-два-три. Ось авіаперевезення між США і Європою були скасовані на місяць (і це явно не остаточний термін – Д.Трамп недавно сказав, що Америка "відкриється" не раніше кінця квітня). Це призводить до того, що квитки не продаються, плани у людей змінюються, все відразу ж не відновиться. Проблема буде вирішена не раніше червня-липня, що викличе непоправні наслідки в цьому році, всі найбільші економіки побувають в рецесії. Але вона не буде такою довгою і стійкою, як зазвичай – бо рецесія ця не циклічна, а штучна.

Думаю, що до кінця року економіка вийде на січневі рівні, але провал першої половини року призведе до того, що в цілому за 2020 році падіння ВВП буде зафіксовано повсюди.

– У вас досить оптимістичний прогноз!

– Зараз всі сидять по домівках і народ сумує за колишнім нормальним життям. Це означає, що коли дадуть сигнал, що все можна, життя не те, щоб зміниться, а буде дуже бурхливо розквітати в колишньому вигляді. З цього приводу по відношенню до Заходу в мене немає ніяких сумнівів. Всі знову почнуть літати на літаках, поїдуть на конференції, кинуться в паби і ресторани і будуть всім розповідати, як вони страждали два місяці в самоізоляції.

Насправді проблема полягає в тому, щоб за ці два місяці не завалилася економіка. Ось американці мають намір видати людям по $1200. Навіть якщо вони просто сидять вдома і не працюють. Ще по $600 в тиждень будуть платити тим, хто через цю ситуації вперше подав заявку на допомогу по безробіттю (а таких може виявитися не менш 5 млн. осіб). Той же Boeing зараз запросив $60 млрд підтримки. В житті б йому ніхто не дав цих грошей через недавні проблем при випуску Boeing 737max, а тут – будь ласка! Шлях компанії загрожував тільки на звалище, а її врятують. Подібних випадків буде дуже багато.

І якщо держави будуть заливати все грошима, то це випадок, коли досить легко все зам'яти. Фундаментально передумов для кризи не було: в лютому економіка США створила більше робочих місць, ніж за будь-який місяць за останні 40 років. Безробіття була найнижчим з 1969 року. Взагалі ніщо не віщувало біди.

Так що якщо в найближчий місяць держави будуть закачувати в економіку гроші, повернути все "на колишні рейки" буде досить легко. Якщо вони не будуть цього робити, настане колапс. Люди зрозуміють, що грошей немає, нас не підтримують, фондовий ринок падає, пенсійні накопичення зникають, тому будуть заощаджувати по максимуму. Ось тоді настане реальний крах через різке падіння попиту. На Заході це розуміють і будуть давати дуже багато грошей. На рахунок них я не дуже турбуюся.

– Грошей у Заходу вистачить? США виділяють $2 трлн для свого порятунку, але чи вистачить ресурсів, щоб покрити все?

– Цілком вистачить. Гроші, які зараз виділяють – це кредити уряду від центральних банків. Їх можна надати нескінченно багато. В умовах низького споживчого попиту ці кошти не будуть вести до зростання інфляції; через нульові відсоткові ставки уряди не розоряться на обслуговуванні боргу, а коливання курсу долара або євро нікого в Америці і Європі не цікавлять. Ці країни ведуть зовнішню торгівлю у своїх валютах, а їх населення не стежить за курсом долара до монгольського тугрика так, як росіяни або українці стежать за курсом рубля чи гривні до долара або євро. Так що грошей вистачить, і американська програма допомоги населенню і бізнесу практично напевно доповниться ще як мінімум одним подібним же траншем.

Світова криза через пандемію коронавірусу

– Американська розвідка заговорила про те, що Китай приховав реальні результати епідемії вірусу. А Британія натякає на світову ізоляцію Китаю. Чи притягнуть КНР до відповідальності?

– Це цікаве питання. Всі чотири руйнівних епідемії останнього сторіччя – атиповий грип 1957-1958 і 1967 років, а також пневмонія SARS – прийшли з Китаю. Всякий раз їх причиною вважали "контакти" людей з дикою природою, а якщо говорити зрозуміліше – поїдання погано провареної екзотичної живності. Майже напевно можна говорити про те, що китайські чиновники хотіли зам'яти проблему на ранніх її етапах, і навряд чи сказали правду про реальну кількість жертв. Тому відстороненість західних країн від КНР може бути досить серйозною. Про відповідальність я б мови не вів – Китай же не застосовував цей вірус як біологічну зброю проти когсь; він сам виявився однією з головних його жертв.

– Оскільки Китай приховав інформацію про поширення агресивного вірусу і піддав цілий світ смертельній небезпеці, спровокував світову кризу, може він має покрити всі збитки? Наприклад, виплатити репарації, як колись Німеччина після Другої світової війни.

– Це неможливо за масою причин. Перш за все тут можна довести навмисність нанесення збитку. Одна справа – агресія, інше – внутрішня проблема, яка перетворилася на міжнародну. Хіба світ виставляв СРСР рахунок за Чорнобиль? Ні, багато країн, навпаки, допомагали Радянському Союзу, а трохи пізніше – і Україні впоратися з наслідками катастрофи. Крім того, потрібно розуміти, що одне лише падіння американських фондових індексів з середини лютого до кінця березня завдало інвесторам збитки більше ніж на $11 трлн., тоді як весь розмір ВВП Китаю в ринкових цінах – близько $14 трлн. Так що розплатитися з усіма "постраждалими" Пекін ніколи не зможе. Ну і, нарешті, слід мати на увазі, що репарації вже в ХХ столітті були відносно умовними, якщо так можна сказати. Як після 1918-го, так і після 1945-го вони не були повністю виплачені; більшу їх частину Німеччині (у другому випадку – Західній Німеччині, ФРН) просто списали.

Коронавірус в Китаї

– Що буде із "сировинними" економіками і нафтовидобувними країнами через падіння цін на нафту?

– Ринок нафти – окрема тема. Він схильний до не тільки тимчасового перевиробництва, спровокованого епідемією, але і довгостроковим загрозам попиту; також на нього впливає цінова війна між Саудівською Аравією і Росією.

Скорочення попиту в найближчому майбутньому неминуче і відбудеться з трьох причин. Перша – Китай просто не може тягнути світову економіку так, як він це робив. Глобальний попит на нафту буде фокусуватися в країнах глибокої периферії в міру того як в Європі будуть переходити на альтернативні джерела енергії, на електромобілі, сонячні батареї і т.д. Це як з вугіллям, яким в Європі топили на початку ХХ століття, але який зараз використовується, за великим рахунком, тільки в Польщі і Чехії. Але грошей у країнах, що розвиваються, мало, тому такою дорогою нафта, як була у 2008-му більше не буде.

Золотий вік для ресурсної економіки, яким були 2000-ті роки, на мій погляд, закінчився. У 2020-их нафта коштуватиме від $15 до $40 за барель. Потім, можливо, стануться нові зміни.

– Здається, це дуже низькі показники!

– Так, поки цикл не на користь нафти. Вона не відновиться так, як відновилася після кризи 2008-2009 років. Та криза була пов'язана з внутрішніми проблемами окремих західних економік, а нинішня в технологічному і фінансовому аспектах швидше підводить підсумок всієї епохи 1970-2010-х років. Зміни на ринку нафти трапилися б і без нинішньої епідемії, і без конфлікту Росії і Саудівської Аравії.

Що стосується західних економік, то до кінця року, як я вже говорив, вони відновляться. Але глобальна економіка дуже сильно змінить свою структуру. Захід остаточно усвідомлює, що у нього в руках практично необмежене багатство, що він може, друкуючи гроші, долати будь-які тимчасові проблеми; акцент буде ще більше зроблений на технологічний прогрес; норма накопичення скоротиться в таких умовах ще більше – і, навпаки, індустріальні країни типу Китаю і сировинні типу Росії виявляться набагато менш значущими для світової економіки. Я б сказав, що Америка відновиться як центр "однополярного" (тільки тепер економічного) світу так само, як вона стала центром політично однополярного світу після "холодної війни".

У другій частині інтерв'ю, яке вийде найближчим часом, читайте, як низька ціна на нафту вплине на економіку Росії і як з кризи буде виходити економіка України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.