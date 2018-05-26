"Захід злякається і відступить": Піонтковський назвав причину ядерного шантажу Путіна

Президент Росії Володимир Путін шантажує Захід застосуванням ядерної зброї, оскільки вірить, що його опоненти не будуть вдаватися до аналогічних дій у відповідь.

Про це у своїй колонці на Kasparov.ru заявив російський політолог, журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський.

Від нагадав, що Путін неодноразово "малював у своїх виступах і відеоінтерв'ю апокаліптичні картини особистого нанесення ним ядерного удару".

"Путін відсотків на 90 упевнений, що Захід злякається його загрози "ядерної ескалації заради деескалації" і відступить. А якщо ні, то з 99-відсотковою ймовірністю відступить і не відповість після першого ядерного удару. З такими шансами - або, точніше, з такими уявленнями про свої шанси - азартні персонажі охоче грають у Володарів Світу ", - зазначив Піонтковський.

Політолог підкреслив, що йдеться про "потенційного ядерного терориста, що взяв у заручники населення своєї власної і багатьох інших країн". Крім того, Путін, за словами Піонтковського, "весь зітканий із жахливих комплексів".

"Збігом обставин на чолі Росії (далеко не вперше) виявився маніяк, який керується своїми девіантними комплексами та переслідує абсурдні зовнішньополітичні цілі", - підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковський розкрив подвійну пастку для президента Росії.