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"Захід здригнеться": в Росії спрогнозували ядерну війну зі США

4.2тЧитати матеріал російською

Між Росією і США незабаром може розгорітися світова ядерна війна, при цьому президент РФ Володимир Путін вже апріорі вважає себе її переможцем.

Таку думку висловив у своєму блозі для "Радіо Свобода" російський політолог Андрій Піонтковський.

За його словами, для переходу до вирішальної результуючої стадії конфлікту Кремль захоче вступити в якомусь регіоні за межами російських кордонів у пряме військове зіткнення зі США.

"Найзручніше, географічно і політично, в Прибалтиці. Там американці не зможуть ухилитися від зіткнення, як вони вважали за краще це зробити в Сирії, Лівії та, схоже, навіть у Венесуелі. Відмова захищати Прибалтику вже означала би їх капітуляцію і поразку у світовій війні", – зазначив політолог.

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"Захід здригнеться": в Росії спрогнозували ядерну війну зі США

topwar.ru

Росія, на його думку, скористається фактором раптовості і може завдати кілька ядерних ударів по цілях в Європі, щоб переконати США і НАТО відступити.

Далі, на думку Піонтковського, Росія поставить Вашингтону ультиматум припинити бойові дії і залишити захоплені території Кремлю.

"Якщо ж американські військові все-таки дадуть відповідь ядерним ударом по цілях у Росії, то Москва використає вже не дві-три, а з десяток боєголовок, з них парочку по цілях на території США", – запевнив він.

Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський

Україна Online

"Ця дуель може тривати по наростаючій аж до апокаліпсису взаємно гарантованого знищення. Зарядів і носіїв для цього в обох сторін більш ніж достатньо. Але в Кремлі, на мій погляд, абсолютно впевнені, що першим здригнеться Захід, і що зробить він це досить швидко, на нульовій (шантаж) або на першій ступені ядерної ескалації", – розповів політолог.

Піонтковський висловив думку, що Путін уже вважає себе переможцем можливої війни. "Він буде грати з ними не в ядерні шахи, а в ядерний покер, підвищуючи ставки, і вони в критичний момент здригнуться і відступлять", – поділився він прогнозами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Піонтковський припустив, що російська економіка не витримає нової гонки озброєнь зі США, оскільки за всіма параметрами вона їм значно поступається. Президент РФ Володимир Путін знає про це, тому нібито приготував для світу свій план перемоги.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Андрій Піонтковський
Місце
Росія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
мит Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Все угрозы кремля только для внутреннего пользования! Еще Помпео сказал, что США не рассматривает эти угрозы как серьезные. Вряд ли тот металлом, что есть у россии вообще долетит до США. Пиантковский пишет это , чтобы про него не забыли.
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М Олег
М Олег
Кульшин Владимир, если РФ взорвет весь свой ядерный потенциал на своей территории, то планета Земля прекратит свое существование! Не политизируйте науку! Если бы США смогли поработить Россию, то они бы это сделали в 90-х! Запад может только слабых обижать! Какая у них армия, если контрактом не предусмотрен риск для жизни солдата, или вы забыли как поступил флот США с Украиной в 2014, СУшки совдеповской испугались)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кульшин Владимир, А кому Кремль угрожал?
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