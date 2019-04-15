"Захід здригнеться": в Росії спрогнозували ядерну війну зі США

Між Росією і США незабаром може розгорітися світова ядерна війна, при цьому президент РФ Володимир Путін вже апріорі вважає себе її переможцем.

Таку думку висловив у своєму блозі для "Радіо Свобода" російський політолог Андрій Піонтковський.

За його словами, для переходу до вирішальної результуючої стадії конфлікту Кремль захоче вступити в якомусь регіоні за межами російських кордонів у пряме військове зіткнення зі США.

"Найзручніше, географічно і політично, в Прибалтиці. Там американці не зможуть ухилитися від зіткнення, як вони вважали за краще це зробити в Сирії, Лівії та, схоже, навіть у Венесуелі. Відмова захищати Прибалтику вже означала би їх капітуляцію і поразку у світовій війні", – зазначив політолог.

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Росія, на його думку, скористається фактором раптовості і може завдати кілька ядерних ударів по цілях в Європі, щоб переконати США і НАТО відступити.

Далі, на думку Піонтковського, Росія поставить Вашингтону ультиматум припинити бойові дії і залишити захоплені території Кремлю.

"Якщо ж американські військові все-таки дадуть відповідь ядерним ударом по цілях у Росії, то Москва використає вже не дві-три, а з десяток боєголовок, з них парочку по цілях на території США", – запевнив він.

Андрій Піонтковський Україна Online

"Ця дуель може тривати по наростаючій аж до апокаліпсису взаємно гарантованого знищення. Зарядів і носіїв для цього в обох сторін більш ніж достатньо. Але в Кремлі, на мій погляд, абсолютно впевнені, що першим здригнеться Захід, і що зробить він це досить швидко, на нульовій (шантаж) або на першій ступені ядерної ескалації", – розповів політолог.

Піонтковський висловив думку, що Путін уже вважає себе переможцем можливої війни. "Він буде грати з ними не в ядерні шахи, а в ядерний покер, підвищуючи ставки, і вони в критичний момент здригнуться і відступлять", – поділився він прогнозами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Піонтковський припустив, що російська економіка не витримає нової гонки озброєнь зі США, оскільки за всіма параметрами вона їм значно поступається. Президент РФ Володимир Путін знає про це, тому нібито приготував для світу свій план перемоги.

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