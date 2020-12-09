Захід скуповує вакцину проти COVID-19, мільярди жителів бідних країн не отримають щеплення – ЗМІ

Мільярди людей у всьому світі навряд чи будуть вакциновані проти коронавірусу в наступні декілька років. Оскільки розвинені західні держави замовили більшість доз багатообіцяльних препаратів.

Зокрема, дев'ять із 10 жителів десятків країн із низьким рівнем доходів, серед яких називають і Україну, можуть не отримати щеплення. Про це повідомляє The Guardian.

Сьогодні перші ін'єкції вже роблять жителям Великобританії. Водночас альянс вакцин попереджає, що угоди, укладені урядами багатьох країн, "залишать бідних у владі шаленого вірусу". Відомо, що такі держави з 14% населення світу вже забезпечили собі 53% вакцин.

Наприклад, Канада закупила більше доз на душу населення, ніж будь-яка інша країна – достатньо, щоб вакцинувати кожного свого жителя п'ять разів.

Організації альянсу, враховуючи Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now і Oxfam, виявили, що 67 країн із низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього ризикують залишитися позаду на шляху порятунку від цієї пандемії. Підкреслюється, що, наприклад, у Кенії, М'янмі, Нігерії, Пакистані, а також Україні зареєстровано майже 1,5 мільйона випадків захворювання.

"Ніхто не повинен бути позбавлений можливості отримати життєво важливу вакцину через країну, в якій він живе, або кількість грошей у його кишені. Але якщо щось кардинально не зміниться, мільярди людей в усьому світі не отримають безпечну і ефективну вакцину в найближчі роки", – сказала менеджерка з політики охорони здоров'я Oxfam Анна Марріотт.

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