Захід і Росія готові: Фельгенгауер пояснив, як і коли почнеться велика війна

У зв'язку з агресивними діями Росії загальноєвропейська війна серйозно розглядається країнами Заходу, йде реальне планування. А початися вона може в будь-який момент через найменшого інциденту.

Про це у своїй колонці на сайті "Апострофа" написав російський військовий експерт і публіцист Павло Фельгенгауер.

За його словами, брати участь в такій війні будуть не тільки країни НАТО, тому що в разі війни в країнах Балтії та ж Швеція напевно буде воювати на стороні НАТО, можливо, що і Фінляндія буде воювати.

"Захід готується до війни в тому сенсі, що якщо Росія буде знати, що НАТО реально готується до війни, то в Кремлі багаторазово подумають, чи варто починати бойові дії. Наприклад, в Литві вже зараз посилюють мехбригаду, яка називається "Залізний Вовк", в Швеції відновили призов, який був скасований. Ті ж країни Балтії і Польща повинні посилювати свої збройні сили, щоб допомагати чинити опір у разі російського наступу", - пояснює Фельгенгауер.

При цьому Росія значно швидше може зібрати більш потужне угрупування, оскільки стратегічна мобільність і перекидання великих мас відпрацьовуються на великих навчаннях типу "Кавказ", "Захід".

"До війни готуються всі. Інше питання - чи будуть розгорнуті постійні бази США, як було за часів Холодної війни. На саміті НАТО в липні буде офіційно прийнята нова стратегія стримування, тобто плани масованого розгортання військ на випадок регіональної війни на східному фронті. Звичайно, ще є плани і для Румунії, але зараз більш небезпечним напрямком є ​​Польща і країни Балтії. Якщо говорити про Румунію, то спочатку треба пройти через Україну", - говорить експерт.

При цьому він вважає, що якщо говорити про загальноєвропейську війну, то в найближчий рік вона, швидше за все, не почнеться, але не можна сказати, що ймовірність дорівнює нулю.

"Все може початися з будь-якого інциденту. Скажімо, в небі над балтійськими країнами зіткнуться російський і американський літаки. Вони ж там постійно літають поруч. І може початися криза. І тоді почнеться виконання планів розгортання і перекидання сил. В якийсь момент в Москві військові почнуть доводити Путіну, що треба терміново окупувати країни Балтії: коли туди приїдуть дивізії з Техасу, вони створять такий потужний плацдарм, що "ми нічого не зможемо зробити". Мовляв, треба попередити американців, інакше вони можуть захопити Калінінград, будуть мати можливість нападати на Санкт-Петербург і Москву. З цього наростаючого кризи і може початися загальноєвропейська війна", - пояснив Фельгенгауер.

Нагадаємо, раніше Фельгенгауер спрогнозував настання Росії на Донбасі.