Потрібні війська: стало відомо, як окупація Криму підстьобнула країни НАТО

Без участі у таких великих міжнародних союзах як ЄС і НАТО Латвії було б дуже важко зберегти незалежність за нинішньої геополітичної ситуації.

Про це у програмі "Євроінтегратори" на ObozTV заявив надзвичайний уповноважений посол республіки Латвія в Україні Юріс Пойканс. Він уточнив, що анексування Російською Федерацією українського Криму лише підтвердило правильність рішення Риги приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

"У цьому сенсі вступ до НАТО для нас був дуже-дуже важливим. І до ЄС — часто про Європейський Союз думають як про економічну організацію, але там дуже сильна безпекова складова", — наголосив Пойканс.

Він вважає, що ситуація з Кримом змінила думку і в країнах Балтії, і у Брюсселі, і у Вашингтоні, переконавши їх у тому, що для зміцнення психологічного стану безпеки необхідний певний контингент військ, який сьогодні і перебуває у країнах Балтії.

"Знову ж таки, він порівняно невеликий. Але він більше має фактор того, що НАТО серйозно налаштоване на захист своїх країн-членів. І зрозуміло, що це теж дуже важливо для жителів Латвії — відчуття цієї стабільності", — підсумував посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Латвії відбулися військові навчання, на яких відпрацьовувалося відбиття російської військової загрози.

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