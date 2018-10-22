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Потрібні війська: стало відомо, як окупація Криму підстьобнула країни НАТО

6.5тЧитати матеріал російською

Без участі у таких великих міжнародних союзах як ЄС і НАТО Латвії було б дуже важко зберегти незалежність за нинішньої геополітичної ситуації.

Про це у програмі "Євроінтегратори" на ObozTV заявив надзвичайний уповноважений посол республіки Латвія в Україні Юріс Пойканс. Він уточнив, що анексування Російською Федерацією українського Криму лише підтвердило правильність рішення Риги приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

"У цьому сенсі вступ до НАТО для нас був дуже-дуже важливим. І до ЄС — часто про Європейський Союз думають як про економічну організацію, але там дуже сильна безпекова складова", — наголосив Пойканс.

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Він вважає, що ситуація з Кримом змінила думку і в країнах Балтії, і у Брюсселі, і у Вашингтоні, переконавши їх у тому, що для зміцнення психологічного стану безпеки необхідний певний контингент військ, який сьогодні і перебуває у країнах Балтії.

"Знову ж таки, він порівняно невеликий. Але він більше має фактор того, що НАТО серйозно налаштоване на захист своїх країн-членів. І зрозуміло, що це теж дуже важливо для жителів Латвії — відчуття цієї стабільності", — підсумував посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Латвії відбулися військові навчання, на яких відпрацьовувалося відбиття російської військової загрози.

Дивіться програму "Євроінтегратори" на ObozTV щонеділі о 23:00.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЄвроінтегратори
Особа
Юріс Пойканс
Місце
Латвія
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Куин Сандерс
Куин Сандерс
Ага, Балтия так "пустеет" что русские никак не хотят оттуда уезжать)
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Основной эмиграционный удар пришелся на моменты вступления всех трёх стран в ЕС. Кроме естественной смертности, произошел гигантский отток производительных сил: уехали наиболее работоспособные и активные. Малые населенные пункты и сёла практически опустели, народ стал стягиваться в столицы, численность населения которых сокращается, несмотря на внутреннюю миграцию. Латвия, Литва и Эстония стремительно становятся государствами чиновников и пенсионеров.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Балтия пустеет, превращается в демографические пустыни с территорией без населения. Процесс умирания этих стран уже не остановить. Об этом говорят эксперты из самих балтийских республик, которых трудно заподозрить в работе на «русскую пропаганду».
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