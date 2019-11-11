"Загрожує третя світова!" Британський генерал вказав на небезпеку Росії

Амбіційність Росії, Китаю та Ірану, які сьогодні намагаються самостверджуватися, кидаючи виклик безпеці, стабільності та процвітанню інших країн, може спричинити повернення до минулої ери великодержавного суперництва.

Таку думку висловив глава генштабу Великобританії генерал Нік Картер у статті "Нерозсудливість Росії може випадково розв'язати третю світову війну" для The Telegraph. Він зазначив, що через погрози з боку таких недержавних структур, як ІДІЛ, які використовують терор, ситуація ускладнюється масовою міграцією і посилюється популізмом.

"Нинішній стратегічний і політичний контекст помітно менш стабільний, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Під загрозою перебуває мультилатеральна система, яка забезпечувала нашу безпеку з 1945 року, і для її модернізації та захисту потрібна глобальна відповідь", — переконаний він.

Війна Правда.Ру

На думку генерала, характер політики і прийомів ведення війни стрімко змінюється під впливом поширеності інформації і темпів технічного прогресу.

"Наші суперники стали майстрами використання швів між війною і миром. Те, що в цій "сірій зоні" використовується як зброя, тепер не обов'язково має "стріляти", — йдеться в публікації.

І таке "приховане" ведення війни, вважає Картер, сьогодні здійснюється завдяки застосуванню альтернативної "зброї": енергоресурсів, грошових хабарів, корупційних ділових практик, кібератак, фейкових новин, пропаганди, солдат у формі без розпізнавальних знаків і приватних військових та охоронних компаній, участь яких заперечується, а також незаконного захоплення каналів поставок, крадіжки інтелектуальної власності, старомодного військового залякування тощо.

Третя світова війна Еtcetera.media

Як стверджує генерал, все це використовується, щоб отримувати перевагу, сіяти ворожнечу і підривати політичну згуртованість, віроломно руйнуючи звичний спосіб життя". Він також навів приклади застосування подібної зброї.

"Використання підконтрольних сил на Близькому Сході; дії російської "ПВК Вагнера" у різних частинах Африки; запевнення газети The New York Times про те, що Росія тестує нові тактики дезінформації в рамках величезної кампанії в мережі Facebook у різних частинах Африки, і викриття південноафриканської газети Daily Maverick про те, що фонд "Русский мір" веде активну діяльність у дев'яти африканських державах", — перерахував Картер.

Він підкреслив, що безрозсудна поведінка і відсутність поваги до міжнародного права у зв'язку з цими новими видами "зброї" ризикують "обернутися ескалацією, яка може з легкістю привести до ненавмисного прорахунку".

"Подібно до того, як липнева криза 1914 року, що виникла після замаху на ерцгерцога Фердинанда, вилилася у загальну війну внаслідок складної мережі альянсів і серії прорахунків лідерів, які вважали, що вони можуть контролювати ворожі дії", — підсумував генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін, який час від часу погрожує світу ядерною війною, не здатний першим натиснути на червону кнопку валізи, що приводить ядерну зброю в стан боєготовності. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексгенерал і колишній керівник військової розвідки КДБ Олег Калугін. За його словами, він розуміє, що в цій війні загинуть усі, а той, хто її почне, увійде в історію як найбільший злочинець.

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