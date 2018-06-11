"Загрожує розколом": Німеччина звинуватила Трампа в провокації через Росію

Провокація президента США Дональда Трампа про необхідність повернення Росії в G8 загрожує Європі розколом.

Таким чином прокоментував заяву американського лідера на саміті G7 держсекретар МЗС ФРН Нільс Аннен, передає "РИА Новости".

"Як відповідь на цей твіт і провокацію пана Трампа на G7 - якщо ніякого руху з боку Росії не буде продемонстровано, і ми запросимо її, цього ніхто не зрозуміє. Це група, яка захищає спільні цінності. Я вже говорив про те, що ми відкриті для того, щоб Росія повернулася, але не без політичних рухів. У цій ситуації ми не повинні допустити ще один розкол в Європі, тому що в Європі не всі будуть згодні з таким рішенням", - заявив він.

Нільс Аннен

Як повідомлявOBOZREVATEL, новообраний прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа про повернення Росії в G8.

Пізніше президент Росії Володимир Путін запевнив, що його країна нібито і не виходила з G8.