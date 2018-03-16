"Загроза всьому житті на Землі": в США оцінили нову зброю Росії

Дослідник наслідків застосування ядерної зброї з США Стівен Шварц заявив, що новий російський підводний безпілотник "Статус-6", який здатний нести на своєму борту ядерний заряд, є "кобальтовою бомбою" і може перетворити цілі континенти в території без життя.

За словами фахівця, якого цитує Лента.ру, детонація ядерної зброї поблизу або на поверхні землі призводить до випадання радіоактивних опадів. Під час вибуху вогняна хмара всмоктує в себе грунт або воду, забруднюючи їх радіонуклідами, а після частинки викидаються в атмосферу і розносяться на великі відстані.

Ядерне озброєння США призначається для знищення зброї масового ураження на території противника, при цьому заряди детонують у повітрі, і вражаючим чинником стає ударна хвиля. У результаті місто, над яким був проведений вибух, буде практично повністю зруйноване, однак радіоактивне забруднення буде мінімальним.

Водночас за чутками, "Статус-6" не тільки буде детонувати в товщі води, а й містить кобальт-59. У результаті захоплення нейтронів цей ізотоп буде перетворюватися у радіоактивний кобальт-60.

Пил і частки води, що містять кобальт-60, можуть розноситися вітром на тисячі кілометрів від епіцентру вибуху. Якщо "Статус-6" вибухне поряд із Вашингтоном, то радіоактивні опади, ймовірно, випадуть в Канаді і Мексиці. При цьому потрібно більше 50 років, щоб інтенсивність іонізуючого випромінювання повернулася до фонових значень.

Згідно зі Шварцем, на весь цей час будь-які забруднені території будуть непридатні для життя. Люди, що сховалися під землею, при спробі вибратися на поверхню будуть піддані смертоносним дозам радіації.

Згідно з даними американської розвідки, нову російську зброю протестували 27 листопада 2016 року зі підводного човна "Саров".

"Статус-6" має дальність дії 10 тисяч кілометрів, максимальну швидкість - вище 56 вузлів, глибину занурення - до кілометра. Зброї приписуються два основних вражаючих фактора: створення цунамі і радіаційне забруднення.

Як повідомляв "Обозреватель", 1 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що російська оборонна промисловість розробила балістичну ракету з ядерною силовою установкою "Сармат", яка оснащена системою подолання протиракетної оборони.