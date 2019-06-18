Загроза цунамі: Японію накрили потужні землетруси

У вівторок, 18 червня, на північно-східному узбережжі Японії трапився землетрус магнітудою 6,8, через що в країні оголосили загрозу цунамі.

Про це повідомляє Японське метеорологічне агентство. Осередок природного явища залягав на глибині 10 кілометрів.

Відзначається, що підземні поштовхи були відчутні в префектурі Ямагата о 22:22 за місцевим часом. Передбачається, що цунамі заввишки не менше 1 метра може накрити узбережжя острова Садо і оточуючих його префектур.

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Крім того, стало відомо про землетрус магнітудою 6,5 в префектурі Ніагата, а також біля західного узбережжя Хонсю. Інформації про постраждалих немає.

Twitter PDChina

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Китай накрив потужний землетрус. В результаті природного явища загинули мінімум 12 осіб, ще 134 постраждали.

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