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Загроза цунамі: Японію накрили потужні землетруси

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У вівторок, 18 червня, на північно-східному узбережжі Японії трапився землетрус магнітудою 6,8, через що в країні оголосили загрозу цунамі.

Про це повідомляє Японське метеорологічне агентство. Осередок природного явища залягав на глибині 10 кілометрів.

Відзначається, що підземні поштовхи були відчутні в префектурі Ямагата о 22:22 за місцевим часом. Передбачається, що цунамі заввишки не менше 1 метра може накрити узбережжя острова Садо і оточуючих його префектур.

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Загроза цунамі: Японію накрили потужні землетруси

Gismeteo

Загроза цунамі: Японію накрили потужні землетруси

Twitter meg_it_all_JPN

Крім того, стало відомо про землетрус магнітудою 6,5 в префектурі Ніагата, а також біля західного узбережжя Хонсю. Інформації про постраждалих немає.

Загроза цунамі: Японію накрили потужні землетруси

Twitter PDChina

Загроза цунамі: Японію накрили потужні землетруси

Twitter hepomodeler

Загроза цунамі: Японію накрили потужні землетруси

Twitter LastQuakе

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Китай накрив потужний землетрус. В результаті природного явища загинули мінімум 12 осіб, ще 134 постраждали.

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Японія
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Японія
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