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''Загроза наростає'': в країні ЄС почали бити на сполох через Росію

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Загроза Польщі з боку ревізіоністської політики Росії наростає, а впевненість у тому, що Захід зможе адекватно відреагувати на кроки Москви, тане.

Про це пише в своїй статті для Onet колишній глава польського МЗС Вітольд Ващиковський. На його думку, місце розташування Польщі, між Німеччиною і Росією, було прокляттям її геополітики.

"Перед нашою країною стояла перспектива опинитися затиснутою в кліщі. В останні три століття політики сперечалися, як забезпечити Польщі безпеку і незалежність", – йдеться в статті.

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"Вступивши в НАТО і Європейський союз, ми сподівалися, що проблема "кліщів" пішла в минуле. Ми стали частиною західної цивілізації, яку захищають (Північноатлантичний) альянс і ЄС. Однак примари минулого повернулися. Загроза з боку ревізіоністської політики Росії наростає, а впевненість в тому, що Захід зможе адекватно відреагувати на її кроки, тане", – нарікає Ващиковський.

Витольд Ващиковский

Витольд Ващиковский

radiopolsha.pl

На його думку, в 2019 році Москва, цілком ймовірно, може зробити подальші спроби дестабілізувати Україну, а також втрутитися в хід українських президентських виборів. Росія хоче спровокувати спалах суспільного невдоволення і привести до влади проросійські сили, які відмовляться від демократичних і ринкових реформ, а в підсумку підпорядкують Київ Москві. В контексті вищезазначеної загрози і складнощів, що виникають в польсько-українських відносинах, перед Варшавою постане непросте завдання. Їй доведеться вирішити, як надавати Україні підтримку, а при цьому вирішувати історичні та поточні проблеми. У Києві знають про цю польської проблеми і будуть використовувати коливання в своїх інтересах, відзначається в статті.

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Також можна припустити, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде супроводжуватися нарощуванням російської військової присутності в Балтійському морі, вважає екс-глава польського МЗС. Мілітаризація цього району становить небезпеку для всієї Центральної і Північної Європи. Польщі слід взяти на себе роль "сигнальника", який звертає увагу інших на ці загрози.

"Не варто вірити, що, йдучи Москві на поступки, ми доб'ємося її приязні, економічних вигод і схвалення європейських столиць", – підкреслив автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше польський посол Ян Пєкло спрогнозував, що напередодні парламентських і президентських виборів в Україні і Польщі відбудуться провокації, спрямовані на ускладнення відносин між країнами.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Вітольд Ващиковський
Місце
Польща
Тег
Росія
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Да, Запад сейчас катастрофически слаб - и Европа, и трамповская Америка.
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Urga Margarita
Urga Margarita
Статья несёт вред экологии коллективного сознания гражданского общества Польши и всех европейских стран. Образованный человек,занимающийся в прошлом дипломатией ,веет негативные мысли ,пугая население войной. Что с ним :):):) ?Его информация как раз и подстрекает к провокации со стороны радикалов ближних соседей.Такие "предвестники" моделируют международные конфликты ...
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
наростает угроза шизофрении.
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