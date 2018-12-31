''Загроза наростає'': в країні ЄС почали бити на сполох через Росію

Загроза Польщі з боку ревізіоністської політики Росії наростає, а впевненість у тому, що Захід зможе адекватно відреагувати на кроки Москви, тане.

Про це пише в своїй статті для Onet колишній глава польського МЗС Вітольд Ващиковський. На його думку, місце розташування Польщі, між Німеччиною і Росією, було прокляттям її геополітики.

"Перед нашою країною стояла перспектива опинитися затиснутою в кліщі. В останні три століття політики сперечалися, як забезпечити Польщі безпеку і незалежність", – йдеться в статті.

"Вступивши в НАТО і Європейський союз, ми сподівалися, що проблема "кліщів" пішла в минуле. Ми стали частиною західної цивілізації, яку захищають (Північноатлантичний) альянс і ЄС. Однак примари минулого повернулися. Загроза з боку ревізіоністської політики Росії наростає, а впевненість в тому, що Захід зможе адекватно відреагувати на її кроки, тане", – нарікає Ващиковський.

Витольд Ващиковский radiopolsha.pl

На його думку, в 2019 році Москва, цілком ймовірно, може зробити подальші спроби дестабілізувати Україну, а також втрутитися в хід українських президентських виборів. Росія хоче спровокувати спалах суспільного невдоволення і привести до влади проросійські сили, які відмовляться від демократичних і ринкових реформ, а в підсумку підпорядкують Київ Москві. В контексті вищезазначеної загрози і складнощів, що виникають в польсько-українських відносинах, перед Варшавою постане непросте завдання. Їй доведеться вирішити, як надавати Україні підтримку, а при цьому вирішувати історичні та поточні проблеми. У Києві знають про цю польської проблеми і будуть використовувати коливання в своїх інтересах, відзначається в статті.

Також можна припустити, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде супроводжуватися нарощуванням російської військової присутності в Балтійському морі, вважає екс-глава польського МЗС. Мілітаризація цього району становить небезпеку для всієї Центральної і Північної Європи. Польщі слід взяти на себе роль "сигнальника", який звертає увагу інших на ці загрози.

"Не варто вірити, що, йдучи Москві на поступки, ми доб'ємося її приязні, економічних вигод і схвалення європейських столиць", – підкреслив автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше польський посол Ян Пєкло спрогнозував, що напередодні парламентських і президентських виборів в Україні і Польщі відбудуться провокації, спрямовані на ускладнення відносин між країнами.