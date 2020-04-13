Загроза коронавірусу буде ще кілька років: як Ізраїль виходитиме з кризи

Ізраїль перебуває на початковому етапі гальмування епідемії коронавірусу COVID-19, але вже необхідно готуватися до стабілізації і управління епідемією тривалий час. При цьому послаблювати обмеження варто тільки за певних умов – якщо кількість нових заражених буде не більше 10 на день.

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Про це йдеться в звіті ізраїльських вчених, який вони підготували для Ради національної безпеки, текст якого наводить Israel Info. У ньому говориться, що країні доведеться мати справу із загрозою коронавірусу, яка постійно нависає, однак управління епідемією дозволить знизити смертність приблизно на два порядки в порівнянні зі стратегією якнайшвидшого вироблення стадного імунітету, яку намагалися застосувати в США і Велика Британія.

"Ми перебуваємо на початку етапу гальмування епідемії. Мета гальмування ще не досягнута, і на даному етапі потрібно зосередити основні ресурси на її досягнення. Паралельно слід готуватися до етапу виходу – стабілізації і управління епідемією протягом тривалого часу", – сказано в звіті.

На основі досвіду інших країн, експерти рекомендують уряду почати поступово послаблювати обмеження і повертатися до звичайного життя в разі, коли кількість нових хворих зменшиться до 10 на день.

У доповіді наголошується, що Міністерство охорони здоров'я не скористалося шансом взяти ситуацію під контроль на початку епідемії, коли в країні були поодинокі випадки захворювання. Повернутися до нормального життя можна буде після виконання ряду підготовчих умов.

Які заходи слід вжити

Необхідно створити ефективну епідеміологічну службу з достатнім штатом, яка буде в змозі в межах 24-48 годин "перекрити" всі контакти і шляхи поширення інфекції від 40 хворих. Для проведення епідеміологічних розслідувань із з'ясуванням маршрутів і контактів хворих не обов'язкова медична освіта, тому до цієї роботи пропонується залучити поліцію. Також варто створити "запас міцності" епідеміологічної служби з тим, щоб її штат можна було швидко наростити при необхідності в десять разів.

Зараз же для "гальмування" епідемії до рівня 10 нових випадків в день необхідно негайне нарощування штату епідеміологічної служби, щоб вона була в змозі опитувати по 500 хворих в день. Результати цих розслідувань повинні з'являтися в найкоротший термін, щоб уже через 24 години після позитивного тесту все близькі хворого були на карантині.

Налагодити облік нових випадків захворюваності в кожному районі окремо, щоб при необхідності швидко закрити і локалізувати осередок нового спалаху інфекції.

Налагодити систему масового тестування (10 000 проб у день) і отримання результатів в межах 12 годин. Це дозволить швидко виявляти та ізолювати хворих. Робити тести не тільки хворим, але і всім людям з їх близького кола і, не чекаючи результатів цих тестів, превентивно садити на карантин людей з "другого кола" – тих, хто контактував з близькими хворого. Тестування в цьому випадку скоротить терміни карантину і підвищить ефективність ізоляції.

"Герметичний контроль" за тими, хто прибуває з-за кордону і негайна ізоляція таких громадян (зараз повертаються ізраїльтян відпускають по домівках під розписку із зобов'язанням сісти на карантин).

Поки в країні на день реєструється більше 10 нових хворих, уряду рекомендують продовжувати політику жорсткої соціальної ізоляції і негайно ізолювати райони, де є високе зростання захворюваності.

Повернення економіки до роботи

Починати рекомендують з промисловості, сільського господарства і будівництва, дозволяючи відкрити в першу чергу експортні виробництва, які в разі затяжного простою просто втратять ринки. Віддавати пріоритет варто важливим виробництвам, розташованим в редконаселенних районах, допускати до роботи тільки співробітників молодше 60 років, зобов'язати роботодавців призначити спеціальних "офіцерів по коронавирусной безпеки", та інші заходи, покликані знизити загрозу поширення інфекції на виробництвах.

В системі освіти пропонується в першу чергу відкрити спеціальні навчальні заклади для дітей з особливими потребами, дитячі садки і початкові школи, так як це дозволить батькам вийти на роботу. За рахунок порожніх приміщень старших і середніх класів в початковій школі пропонується роздрібнити класи на невеликі групи і тримати дітей в закритих приміщеннях цілий навчальний день, не випускаючи на зміни.

Літні канікули цьогоріч пропонують скасувати, щоб нарощувати продуктивність господарства в літні місяці.

Також необхідно створити мережу громадської підтримки для населення, яке сидить по домівках. За даними опитування, 19% ізраїльтян зовсім припинили виходити з дому в останні тижні, а 75% виходять тільки в разі потреби, для задоволення життєво важливих потреб.

Експерти вважають, що через деякий час психологічна напруга в суспільстві буде наростати: справа може дійти до хвилювань і масових заворушень.

Щоб не допустити цього, уряд стоїть реагувати на невдоволення і, по можливості, зайняти населення чимось корисним. Тисячі молодих людей, які залишилися без діла, можна запропонувати тимчасову оплачувану роботу в лікарнях, соціальних службах та міської поліції на різного роду підсобних посадах, які не потребують спеціальної підготовки. Також можна створити в містах громадські надзвичайні штаби на рівні кварталів, вулиць і багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, що Китаю вдалося взяти під контроль новий вірус і зупинити його. Експерти сходяться на думці, що це наслідок безпрецедентних карантинних заходів, які запровадив уряд. Деякі з них вважають, що подібне було можливо тільки при диктатурі, тоді як інші відзначають заслугу свідомого китайського менталітету. Що допомогло врятувати країну від катастрофічних наслідків – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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