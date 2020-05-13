Загроза другої хвилі: в Китаї через повернення COVID-19 закрили два міста

У Китаї повністю закрили два сусідніх міста, виявивши у 21 особи COVID-19.

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Як повідомляє Daily Mail, за останні кілька днів у місті Шулан виявили 14 осіб із COVID-19. Всі випадки пов'язані з місцевою робітницею пральні – 45-річною жінкою. Поки залишається незрозумілим, як саме вона заразилася.

А 13 травня сім випадків підтвердили в місті Цзілінь з населенням у 4 мільйони осіб. Їх всіх пов'язують з тією ж робітницею, що заразила людей у Шулані.

У підсумку в обох містах ввели повний локдаун. Там закрили кордони, жителям заборонили виходити з житлових комплексів, зупинили громадський транспорт, закрили кінотеатри, інтернет-кафе, ТРЦ і так далі.

У Китаї через COVID-19 два міста відправили на повний локдаун AFP

У Китаї через COVID-19 два міста відправили на повний локдаун AFP

У Китаї через COVID-19 два міста відправили на повний локдаун NDTV

Згідно з рішенням місцевої влади, покинути місто можна тільки в тому випадку, якщо людина може надати висновок про те, що вона не хвора на COVID-19.

Експерти відзначають, що, якби не локдаун, у Китаї цілком могла б початися друга хвиля епідемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у китайському місті Ухань вперше за довгий час підтвердили новий випадок зараження COVID-19.