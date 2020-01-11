Загроза для всього континенту! В Європарламенті жорстко висловилися щодо агресії Росії проти України

У Європейському парламенті заявили, що агресія Росії проти України та Грузії становить загрозу для всього континенту.

Так вказано в проєкті резолюції ЄП щодо імплементації у 2019 році, спільної політики безпеки та оборони ЄС. Про це повідомляє Укрінформ.

"Європарламент вважає, що нестабільність і непередбачуваність на кордонах ЄС та його найближчому сусідстві (Північна Африка, Близький Схід, Кавказ, Балкани, Східне Середземномор'я, російська агресія проти України і Грузії), а також у далекому сусідстві (Сахель, Африканський ріг) становлять пряму і непряму загрозу безпеці континенту", – йдеться в документі.

Агресія Росії проти України є загрозою для всього континенту

Окрім цього, у Європарламенті висловили занепокоєння діяльністю Росії та її політиками, котрі продовжують дестабілізувати ситуацію й загрожувати сфері безпеки.

"ЄП наголошує, що окупація Росією Східної України продовжується, Мінські домовленості не виконані, анексія та мілітаризація Криму та Донбасу продовжується", – підкреслюється у проєкті резолюції.

Також у своїй заяві ЄП вкотре засудив військову інтервенцію Росії та анексію Кримського півострова й висловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Зазначається, що в Європарламенті відбудуться дебати щодо імплементації спільної політики безпеки й оборони ЄС 14 січня у Страсбурзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер заявив, що Україна залишиться головним пріоритетом Європейського парламенту і Європейської Комісії нинішнього складу.

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