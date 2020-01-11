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11 січня • оновлено в 09:24
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Політика Економіка

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Загроза для всього континенту! В Європарламенті жорстко висловилися щодо агресії Росії проти України

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У Європейському парламенті заявили, що агресія Росії проти України та Грузії становить загрозу для всього континенту.

Так вказано в проєкті резолюції ЄП щодо імплементації у 2019 році, спільної політики безпеки та оборони ЄС. Про це повідомляє Укрінформ.

"Європарламент вважає, що нестабільність і непередбачуваність на кордонах ЄС та його найближчому сусідстві (Північна Африка, Близький Схід, Кавказ, Балкани, Східне Середземномор'я, російська агресія проти України і Грузії), а також у далекому сусідстві (Сахель, Африканський ріг) становлять пряму і непряму загрозу безпеці континенту", – йдеться в документі.

Агресія Росії проти України є загрозою для всього континенту

Агресія Росії проти України є загрозою для всього континенту

Окрім цього, у Європарламенті висловили занепокоєння діяльністю Росії та її політиками, котрі продовжують дестабілізувати ситуацію й загрожувати сфері безпеки.

"ЄП наголошує, що окупація Росією Східної України продовжується, Мінські домовленості не виконані, анексія та мілітаризація Криму та Донбасу продовжується", – підкреслюється у проєкті резолюції.

Також у своїй заяві ЄП вкотре засудив військову інтервенцію Росії та анексію Кримського півострова й висловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Зазначається, що в Європарламенті відбудуться дебати щодо імплементації спільної політики безпеки й оборони ЄС 14 січня у Страсбурзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер заявив, що Україна залишиться головним пріоритетом Європейського парламенту і Європейської Комісії нинішнього складу.

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор Європейський парламент
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Кому то ещё не пoxyй на заявления европарламента, который состоит из полезных идиoтoв, и который ничего не решает в политике Европы?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Американцы творят что попало, а агрессия исходит от России... Слов нет, куда катиться Европа
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