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28 лютого • оновлено в 17:35
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Загороднюк потужно відреагував на загибель турецьких військових в Ідлібі

2.6т
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Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що загибель турецьких військовослужбовців у сирійській провінції Ідліб демонструє, що Росія несе загрозу всьому світу.

Про це Загороднюк заявив під час телефонної розмови з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром вранці 28 лютого, повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

"Росія несе загрозу всьому світу": Загороднюк потужно відреагував на загибель турецьких військових

"Вчорашня жахлива трагедія вкотре продемонструвала, що у дій Російської Федерації немає меж і вони несуть загрозу всьому світу", – зазначив міністр.

Загороднюк також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військових.

"Ми поділяємо почуття скорботи з усіма, хто втратив рідних і близьких під час трагічних подій. Загибель людей – це завжди величезне горе для всієї країни. І в Україні, де шостий рік гинуть наші захисники, як ніде розуміють це", – зауважив голова Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинуло 33 турецьких військових. Удар був завданий силами президента Сирії Башара Асада, які підтримує Росія.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Петров Игорь
Петров Игорь
...хрясь ...ссаной тряпкой по ватной морде.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Кристина Стефанова, лапотник,исчезни отседова... водки нема...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Петров Игорь,...хрясь... нacpaл себе в шаровары...
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1
0
великий Александр
великий Александр
сказочный д@лб@ёб...
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hunt andres
hunt andres
Тварь плешивая поняла хоть, что мовнула? Гибель турецких военных в Сирии на совести России! Твою ж мать!
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