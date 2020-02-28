"Росія несе загрозу всьому світу": Загороднюк потужно відреагував на загибель турецьких військових

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що загибель турецьких військовослужбовців у сирійській провінції Ідліб демонструє, що Росія несе загрозу всьому світу.

Про це Загороднюк заявив під час телефонної розмови з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром вранці 28 лютого, повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

"Вчорашня жахлива трагедія вкотре продемонструвала, що у дій Російської Федерації немає меж і вони несуть загрозу всьому світу", – зазначив міністр.

Загороднюк також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військових.

"Ми поділяємо почуття скорботи з усіма, хто втратив рідних і близьких під час трагічних подій. Загибель людей – це завжди величезне горе для всієї країни. І в Україні, де шостий рік гинуть наші захисники, як ніде розуміють це", – зауважив голова Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинуло 33 турецьких військових. Удар був завданий силами президента Сирії Башара Асада, які підтримує Росія.

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