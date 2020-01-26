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26 січня • оновлено в 17:53
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Загорівся в повітрі: в Ірані трапилася нова НП із пасажирським літаком

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В Ірані в неділю, 26 січня, трапилася пожежа на борту пасажирського літака, який виконував внутрішній рейс.

Про це повідомляє іракський телеканал Al Sumaria. Відзначається, що лайнер загорівся в повітрі через кілька хвилин після зльоту з аеропорту адміністративного центру провінції Голестан, міста Горган, розташованого на півночі Ірану.

Літак повинен був здійснити рейс у Тегеран. Через НП повітряне судно повернулося в аеропорт вильоту. Про стан пасажирів та екіпажу інформації поки немає.

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В Ірані пасажирський літак загорівся в повітрі

В Ірані пасажирський літак загорівся в повітрі

ato.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ірані літак, який прямував із Тегерана в Стамбул, повернувся в аеропорт через технічні проблеми.

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня був збитий ракетою в Ірані.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Іран
Тег
літак
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