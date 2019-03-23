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Загинув коп і чиновник, понад 30 поранених: в Афганістані влаштували підлий подвійний теракт

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На півдні Афганістану у результаті подвійного теракту на стадіоні загинули не менше трьох осіб, ще більше 30 постраждали.

Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни. Трагедія сталася в суботу, 23 березня, вранці в місті Лашкаргах провінції Гільменд на церемонії свята фермерів.

Спрацювали дві закладені бомби. Серед загиблих – співробітник місцевої поліції і керівник Управління економіки провінції Гільменд Мохаммад Нусрат Хан.

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Загинув коп і чиновник, понад 30 поранених: в Афганістані влаштували подвійний теракт

Також у результаті теракту постраждала 31 особа.

Уточнюється, що поранення отримали губернатор провінції, начальник департаменту інформації і культури, глава ради провінції і його зам.

Загинув коп і чиновник, понад 30 поранених: в Афганістані влаштували подвійний теракт

1TV

Загинув коп і чиновник, понад 30 поранених: в Афганістані влаштували подвійний теракт

1TV

Загинув коп і чиновник, понад 30 поранених: в Афганістані влаштували подвійний теракт

1TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час святкування перського Нового року, Новруза, у столиці Афганістану Кабулі влаштували шість вибухів.

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Афганістан
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