Загинув коп і чиновник, понад 30 поранених: в Афганістані влаштували підлий подвійний теракт

На півдні Афганістану у результаті подвійного теракту на стадіоні загинули не менше трьох осіб, ще більше 30 постраждали.

Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни. Трагедія сталася в суботу, 23 березня, вранці в місті Лашкаргах провінції Гільменд на церемонії свята фермерів.

Спрацювали дві закладені бомби. Серед загиблих – співробітник місцевої поліції і керівник Управління економіки провінції Гільменд Мохаммад Нусрат Хан.

Також у результаті теракту постраждала 31 особа.

Уточнюється, що поранення отримали губернатор провінції, начальник департаменту інформації і культури, глава ради провінції і його зам.

#AFG. Twin blasts hit farmers festival in #Lashkargah, capital city of #Afghanistan 's southern #Helmand province.

So far two bodies and 23 injured have been taken to the Emergency hospital in the province.

Officials are among the victims. pic.twitter.com/CHOJ5k2tK8