Загинули жінки і діти: Росія завдала масштабного авіаудару по Сирії

В результаті проведеного в ніч на 8 червня повітряного нальоту на контрольований повстанцями та ісламістськими угрупованнями регіон на північному заході Сирії загинули принаймні 44 особи.

За інформацією сирійської наглядової ради з прав людини, ще близько 60 осіб отримали поранення, пише Reuters.

Зазначається, що кількість жертв під час одного нападу на регіон стала найбільшою цього року.

"Військові літаки, які, ймовірно, є російськими, атакували село Зардана у північній частині Ідлібу, що відразу викликало найбільшу кількість жертв під час одного нападу, включаючи 11 жінок і 6 дітей", - сказав глава організації Рамі Абдулрахман.

Кількість загиблих, за його словами, може зрости, оскільки деякі постраждалі були у критичному стані. При цьому рятувальники все ще шукають під завалами тих, хто вижив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Сирії вбили російських військових.