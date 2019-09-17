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17 вересня • оновлено в 20:44
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Загинули військові: в Афганістані влаштували другий кривавий теракт за день

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У столиці Афганістану Кабулі у вівторок, 17 вересня, терорист-смертник влаштував вибух. У результаті загинули щонайменше 22 особи, ще 38 постраждали.

Інцидент стався близько 13:00 за місцевим часом, передає TOLOnews із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

Вибух прогримів на площі Масуда, недалеко від будівлі Міністерства оборони та посольства США в 9-му поліцейському окрузі.

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Загинули військові: в Афганістані влаштували другий кривавий теракт за день

Скрін відео

Уточнюється, що серед постраждалих багато жінок і дітей. Попередньо, шестеро із загиблих були військовими.

За даними правоохоронців, вибуховий пристрій привів у дію смертник. Терористи угруповання "Талібан" взяли на себе відповідальність за вибух.

"Терористам-талібам завдано серйозних ударів відважними членами афганських сил безпеки та оборони на полі бою, і вони стикаються з ганебними невдачами на кожному фронті, тому планують жорстокі напади на мирних жителів, що викликають хаос", – йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, 17 вересня в Чарикарі (афганська провінція Парван) прогримів вибух під час передвиборного виступу президента країни Ашраф Гани. Загинуло 24 особи, ще 31 отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У столиці Афганістану 2 вересня пролунав вибух, який забрав життя 16 осіб. Ще близько 100 місцевих жителів були поранені.

  • Раніше в Кабулі вибух прогримів на весіллі. У результаті загинули щонайменше 63 особи і понад 180 отримали поранення.

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Місце
Афганістан Кабул
Теги
теракт вибух смерть видео Талібан
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
американская демократия в действии ))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Позор в том что они часщё стали упаковывать янок,
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