Загинули діти: в Нідерландах відбулася стрілянина в житловому будинку. Фото і відео

У місті Дордрехт у Нідерландах у понеділок, 9 вересня, трапилася стрілянина в житловому будинку, в результаті якої загинули чоловік і двоє дітей.

Ще одна жінка була доставлена в лікарню у важкому стані. Про це пише NOS (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За даними місцевих ЗМІ, це могла бути сімейна сварка і чоловік нібито поцілив у дружину і дітей і наклав на себе руки. Офіційного підтвердження цієї версії немає.

У Нідерландах трапилася стрілянина в будинку NOS

До будинку під'їхало кілька машин швидкої допомоги, поліції і два вертольоти служби порятунку. Район міста, в якому трапилася трагедія, частково перекрили.

Поліція почала розслідування. Правоохоронці поки не розповіли жодних подробиць про трагедію.

У Нідерландах відбулася стрілянина в будинку telegraaf.nl

У Нідерландах трапилася стрілянина в будинку telegraaf.nl

У Нідерландах трапилася стрілянина в будинку telegraaf.nl

Мер міста Дордрехт Ваутер Кольфф у Twitter висловив співчуття всім постраждалим, але також не розкрив жодних деталей про те, що трапилося.

Eerder vanavond heeft zich een zeer heftig schietincident voorgedaan in Dordrecht. Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen. Later vanavond zal ik naar de Heimerstein gaan. https://t.co/g6L5In4FXN - Wouter Kolff (@WouterKolff) September 9, 2019

#Breaking: just in - At least 3 people shot to death and several other injured, when a gunmen opened fire at a house in #Dordrecht at the district of #Heimerstein in the #Netherlands. pic.twitter.com/VrHKcRq9ZL — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США в результаті стрілянини в західному Техасі 31 серпня було вбито п'ять осіб і не менше 21 поранено.

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