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10 вересня • оновлено в 06:29
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Загинули діти: в Нідерландах відбулася стрілянина в житловому будинку. Фото і відео

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У місті Дордрехт у Нідерландах у понеділок, 9 вересня, трапилася стрілянина в житловому будинку, в результаті якої загинули чоловік і двоє дітей.

Ще одна жінка була доставлена в лікарню у важкому стані. Про це пише NOS (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За даними місцевих ЗМІ, це могла бути сімейна сварка і чоловік нібито поцілив у дружину і дітей і наклав на себе руки. Офіційного підтвердження цієї версії немає.

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У Нідерландах трапилася стрілянина в будинку

У Нідерландах трапилася стрілянина в будинку

NOS

До будинку під'їхало кілька машин швидкої допомоги, поліції і два вертольоти служби порятунку. Район міста, в якому трапилася трагедія, частково перекрили.

Поліція почала розслідування. Правоохоронці поки не розповіли жодних подробиць про трагедію.

У Нідерландах відбулася стрілянина в будинку

У Нідерландах відбулася стрілянина в будинку

telegraaf.nl

У Нідерландах трапилася стрілянина в будинку

У Нідерландах трапилася стрілянина в будинку

telegraaf.nl

У Нідерландах трапилася стрілянина в будинку

У Нідерландах трапилася стрілянина в будинку

telegraaf.nl

Мер міста Дордрехт Ваутер Кольфф у Twitter висловив співчуття всім постраждалим, але також не розкрив жодних деталей про те, що трапилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США в результаті стрілянини в західному Техасі 31 серпня було вбито п'ять осіб і не менше 21 поранено.

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Місце
Нідерланди
Тег
стрілянина
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