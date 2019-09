Загинули діти: в Нідерландах відбулася стрілянина в житловому будинку. Фото і відео

У місті Дордрехт у Нідерландах у понеділок, 9 вересня, трапилася стрілянина в житловому будинку, в результаті якої загинули чоловік і двоє дітей.

Ще одна жінка була доставлена в лікарню у важкому стані. Про це пише NOS (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За даними місцевих ЗМІ, це могла бути сімейна сварка і чоловік нібито поцілив у дружину і дітей і наклав на себе руки. Офіційного підтвердження цієї версії немає.

До будинку під'їхало кілька машин швидкої допомоги, поліції і два вертольоти служби порятунку. Район міста, в якому трапилася трагедія, частково перекрили.

Поліція почала розслідування. Правоохоронці поки не розповіли жодних подробиць про трагедію.

Мер міста Дордрехт Ваутер Кольфф у Twitter висловив співчуття всім постраждалим, але також не розкрив жодних деталей про те, що трапилося.

#Breaking: just in - At least 3 people shot to death and several other injured, when a gunmen opened fire at a house in #Dordrecht at the district of #Heimerstein in the #Netherlands. pic.twitter.com/VrHKcRq9ZL