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Загинули діти: теракт у Сирії забрав життя 13 людей. Фото і відео з місця НП

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У вівторок, 9 квітня, в місті Ракка на півночі Сирії прогримів потужний вибух, у результаті якого загинули 13 осіб.

Про це повідомляє Daily Sabah. Жертвами стали 9 місцевих жителів, в числі яких жінки і діти, а також 4 військовослужбовців Сирійських демократичних сил, підтримуваних США.

Відзначається, що на одній із центральних вулиць міста вибухнули бомба і начинений вибухівкою автомобіль. Як уточнює Reuters, поранені були ще троє співробітників очолюваних курдами сил внутрішньої безпеки.

"Я почув звук великого вибуху, і я бачив, як у людей відривало частини тіла", – розповів один із очевидців. На місце НП в екстреному порядку прибули машини "швидкої допомоги".

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Загинули діти: теракт у Сирії забрав життя 13 людей

twitter.com/smmsyria

Загинули діти: теракт у Сирії забрав життя 13 людей

Скріншот з відео

Загинули діти: теракт у Сирії забрав життя 13 людей

Скріншот з відео

Загинули діти: теракт у Сирії забрав життя 13 людей

Ракка була відвойована в ІДІЛ проамериканськими і переважно курдськими за складом Сирійськими демократичними силами ще в 2017 році після масштабної військової операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Афрін на північному заході Сирії 20 січня в результаті вибуху в пасажирському автобусі загинули троє мирних жителів, близько 20 отримали поранення.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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