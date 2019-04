Загинули діти: теракт у Сирії забрав життя 13 людей. Фото і відео з місця НП

У вівторок, 9 квітня, в місті Ракка на півночі Сирії прогримів потужний вибух, у результаті якого загинули 13 осіб.

Про це повідомляє Daily Sabah. Жертвами стали 9 місцевих жителів, в числі яких жінки і діти, а також 4 військовослужбовців Сирійських демократичних сил, підтримуваних США.

Відзначається, що на одній із центральних вулиць міста вибухнули бомба і начинений вибухівкою автомобіль. Як уточнює Reuters, поранені були ще троє співробітників очолюваних курдами сил внутрішньої безпеки.

"Я почув звук великого вибуху, і я бачив, як у людей відривало частини тіла", – розповів один із очевидців. На місце НП в екстреному порядку прибули машини "швидкої допомоги".

Ракка була відвойована в ІДІЛ проамериканськими і переважно курдськими за складом Сирійськими демократичними силами ще в 2017 році після масштабної військової операції.

Footage of the Explosion in #Raqqa today.

ANHA pic.twitter.com/yyxllIWFK3