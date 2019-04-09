Загинули діти: теракт у Сирії забрав життя 13 людей. Фото і відео з місця НП

У вівторок, 9 квітня, в місті Ракка на півночі Сирії прогримів потужний вибух, у результаті якого загинули 13 осіб.
Про це повідомляє Daily Sabah. Жертвами стали 9 місцевих жителів, в числі яких жінки і діти, а також 4 військовослужбовців Сирійських демократичних сил, підтримуваних США.
Відзначається, що на одній із центральних вулиць міста вибухнули бомба і начинений вибухівкою автомобіль. Як уточнює Reuters, поранені були ще троє співробітників очолюваних курдами сил внутрішньої безпеки.
"Я почув звук великого вибуху, і я бачив, як у людей відривало частини тіла", – розповів один із очевидців. На місце НП в екстреному порядку прибули машини "швидкої допомоги".
twitter.com/smmsyria
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Ракка була відвойована в ІДІЛ проамериканськими і переважно курдськими за складом Сирійськими демократичними силами ще в 2017 році після масштабної військової операції.
Footage of the Explosion in #Raqqa today.- Renas (@RE_N_AS) 9 квітня 2019 р
ANHA pic.twitter.com/yyxllIWFK3
Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Афрін на північному заході Сирії 20 січня в результаті вибуху в пасажирському автобусі загинули троє мирних жителів, близько 20 отримали поранення.
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