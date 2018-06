Загинули 44 людини: Держдеп звинуватив Росію в звірствах у Сирії

Офіційний представник Держдепу США Хізер Нойерт звинуватила Росію в авіаударі по сирійській провінції Ідліб.

"Ми підтримуємо сирійський народ, жертв їхнього уряду і тих, хто йому надає допомогу, і закликаємо Росію покласти кінець бездушним вбивствам мирних громадян Сирії", - написала вона в своєму мікроблозі в Twitter.

Нойерт зазначила, що під час авіаудару в Сирії загинули 44 людини, в тому числі шестеро дітей.

We've seen reports of 44 Syrians, including 6 children, killed in a Russian airstrike on Zardana. We stand with the Syrian people, victims of their government and its supporters, and call on #Russia to end the senseless killing of civilians in #Syria . #SyriaConflict