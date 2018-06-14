МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Загинули 44 людини: Держдеп звинуватив Росію в звірствах у Сирії

1.1тЧитати новину російською

Офіційний представник Держдепу США Хізер Нойерт звинуватила Росію в авіаударі по сирійській провінції Ідліб.

"Ми підтримуємо сирійський народ, жертв їхнього уряду і тих, хто йому надає допомогу, і закликаємо Росію покласти кінець бездушним вбивствам мирних громадян Сирії", - написала вона в своєму мікроблозі в Twitter.

Нойерт зазначила, що під час авіаудару в Сирії загинули 44 людини, в тому числі шестеро дітей.

Новини
Таємно воювали на Донбасі і в Сирії: розкриті особистості охоронців ЧС-2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого в результаті серії авіаударів російських винищувачів по Ідліб загинули четверо мирних жителів.

7 квітня сили президента Сирії Башара Асада, які підтримує РФ, застосували хімічну зброю проти повстанців в Думі в східній Гуті. В результаті атаки загинули не менше 150 осіб. Всього постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 8 червня було здійснено авіаналіт на північному заході Сирії, в результаті якого загинули щонайменше 44 людини, серед яких були жінки та діти.

10 червня в Ідлібі війська Асада за підтримкою РФ завдали потужного удару по дитячій лікарні, в результаті чого загинуло більше 10 цивільних.

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Хізер Нойерт
Місце
США
Об'єкт
Держдеп США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги