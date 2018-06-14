Загинули 44 людини: Держдеп звинуватив Росію в звірствах у Сирії

Офіційний представник Держдепу США Хізер Нойерт звинуватила Росію в авіаударі по сирійській провінції Ідліб.

"Ми підтримуємо сирійський народ, жертв їхнього уряду і тих, хто йому надає допомогу, і закликаємо Росію покласти кінець бездушним вбивствам мирних громадян Сирії", - написала вона в своєму мікроблозі в Twitter.

Нойерт зазначила, що під час авіаудару в Сирії загинули 44 людини, в тому числі шестеро дітей.

We've seen reports of 44 Syrians, including 6 children, killed in a Russian airstrike on Zardana. We stand with the Syrian people, victims of their government and its supporters, and call on #Russia to end the senseless killing of civilians in #Syria . #SyriaConflict - Heather Nauert (@statedeptspox) 14 червня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого в результаті серії авіаударів російських винищувачів по Ідліб загинули четверо мирних жителів.

7 квітня сили президента Сирії Башара Асада, які підтримує РФ, застосували хімічну зброю проти повстанців в Думі в східній Гуті. В результаті атаки загинули не менше 150 осіб. Всього постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 8 червня було здійснено авіаналіт на північному заході Сирії, в результаті якого загинули щонайменше 44 людини, серед яких були жінки та діти.

10 червня в Ідлібі війська Асада за підтримкою РФ завдали потужного удару по дитячій лікарні, в результаті чого загинуло більше 10 цивільних.