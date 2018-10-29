Загибель МН17: у Нідерландах озвучили стратегію щодо Росії

Розслідування загибелі Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines породжує питання до Росії, тому влада Нідерландів та Австралії має намір почати діалог із Москвою.

Про це заявив посол Нідерландів Едуард Хукс у програмі "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV. За його словами, трагедія МН17 мала дуже великий вплив на його країну.

"Я задоволений, що президент України вирішив юрисдикцію у цій справі передати в Нідерланди. Ми розцінюємо це як елемент довіри. Як ви знаєте, кримінальне розслідування проходить під патронатом Генеральної прокуратури Нідерландів. Наш прокурор діє незалежно від уряду. Мені як представнику уряду важко сказати, на якій стадії розслідування ми зараз перебуваємо. Але можу сказати, що команда працює день і ніч над цією справою для того, щоб передати її до голландського суду", — пояснив посол.

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За його словами, на основі свідчень у цій справі Нідерланди мають певні претензії до Росії.

"І Нідерланди, і Австралія планують почати діалог з Росією для того, щоб прояснити деякі деталі. Є два шляхи: кримінальна справа, яку проводить незалежний прокурор, і загальні претензії Нідерландів та Австралії до Росії", — підсумував Хукс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка спіймала Росію на брехні про МН17.