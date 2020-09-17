Загибель Качинського: Польща зажадала арешту російських диспетчерів

Мирослав Семенюк Світ 09:46, 17.09.2020 Оновлено: 10:22, 17.09.2020

Перша слідча група при Державній прокуратурі Польщі подала в районний суд Мокотува (Варшава) клопотання про тимчасовий арешт трьох диспетчерів, які чергували в аеропорту Смоленськ-Північний у день аварії польського урядового літака 10 квітня 2010 року.

Як повідомляє Polska Agencja Prasowa з посиланням на прессекретаря прокуратури Єву Бялік, звинувачення, висунуті диспетчерам, стосуються умисного доведення до авіакатастрофи, що призвело до смерті великої кількості людей.

Клопотання до суду – це перший крок до видачі міжнародного ордера на арешт. У разі, якщо суд видасть відповідну постанову, слідчі можуть зробити кроки з метою затримання диспетчерів.

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