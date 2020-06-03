Загибель Джорджа Флойда: у мережі вказали на несподіваний "російський слід" у протестах у США. Фото

Тимур Григоренко Світ 15:23, 3.06.2020 Оновлено: 16:01, 3.06.2020

У мережі помітили слід "русского міра" на марші, який пройшов у США, організований друзями й сім'єю загиблого Джорджа Флойда.

У місті Х'юстон, рідному місті убитого афроамериканця, було помічено поліцейського з татуюванням "Росія". Знімок у Twitter опублікувала американська журналістка Джесіка Віллі.

Особливе татуювання в копа зауважив один із користувачів мережі в коментарях: "У поліцейського є татуювання зі словом "Росія".

Марш у Х'юстоні, США
Twitter / Джессіка Віллі
Марш у Х'юстоні, США
Twitter / Джессіка Віллі

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