Загибель Джорджа Флойда: у мережі вказали на несподіваний "російський слід" у протестах у США. Фото

У мережі помітили слід "русского міра" на марші, який пройшов у США, організований друзями й сім'єю загиблого Джорджа Флойда.
У місті Х'юстон, рідному місті убитого афроамериканця, було помічено поліцейського з татуюванням "Росія". Знімок у Twitter опублікувала американська журналістка Джесіка Віллі.
Особливе татуювання в копа зауважив один із користувачів мережі в коментарях: "У поліцейського є татуювання зі словом "Росія".
Марш у Х'юстоні, США
Twitter / Джессіка Віллі
Марш у Х'юстоні, США
Twitter / Джессіка Віллі
#GeorgeFloyd march in downtown #Houston Tuesday # abc13 pic.twitter.com/taLfShzFqG- Jessica Willey (@ImJessicaWilley) June 2, 2020
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