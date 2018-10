Загадкове розсилання бомб у США: затримано першого підозрюваного

У США 26 жовтня затримали чоловіка, якого підозрюють у розсиланні бомб американським політикам.

За даними CNN, Міністерство юстиції США також підтвердило інформацію про заарештованого. Затриманим виявився 56-річний чоловік із кримінальним минулим. Він із приміського містечка Авентура в штаті Флорида, також має зв'язки з Нью-Йорком.

NBC також повідомляє, що підозрюваним виявився Цезарь Сайок-молодший. За попередніми даними, він є прихильником президента США Дональда Трампа.

Підозрюваний NBC

Його затримали близько магазина автозапчастин. Правоохоронці з'ясували завдяки ДНК-експертизі, що на рахунку чоловіка є багато арештів. Зокрема, його ловили на крадіжці й порушеннях різних правил.

Правоохоронці вилучили у Сайока фургон, покритий стікерами, на яких були зображені Трамп і політики, чиї переконання йшли в розріз з американським президентом. Вони носили насильницький характер. Не забув підозрюваний і про телеканал CNN. На одному зі стікерів було написано "CNN Sucks" (CNN смокче).

Фургон відправили до Мірамару, штат Флорида, де знаходиться польовий офіс ФБР. Влада накрила його синім брезентом.

We're LIVE in Plantation where authorities have arrested suspect in connection to explosive devices. No word if thi… https://t.co/suMLcNwh7F — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 26 жовтня 2018 р.

За словами прес-секретаря штату Сари Ревелл, Сайок є зареєстрованим республіканцем. Він голосував як на президентських первинних виборах, так і на загальних виборах у 2016 році.

Крім того, комісар поліції Нью-Йорка з розвідки і боротьби з тероризмом Джон Міллер розповів на прес-конференції, що останній пакет, який був знайдений у поштовому відділенні на Манхеттені, містив пристрій, схожий на інші. Зокрема, йдеться про бомбу з трубкою.

The suspect arrested in Plantation, Florida, in connection with the suspicious packages is in his 50s and has a criminal history, a law enforcement source says. The man has an Aventura, Florida, address, but also has ties to New York.



Follow live updates: https://t.co/QQZyFlD2eF — CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET. — Sarah Isgur Flores (@whignewtons) 26 жовтня 2018 р.

"We do not know who he is, we do not really know anything about him," says @ShimonPro about an arrest made in connection to the suspected explosive packages: "I suspect there's going to be forensic evidence ultimately to link this person "



Live updates: https://t.co/fQwJkSYW2x pic.twitter.com/iwk050NkXG - CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 26 жовтня 2018 р.

BREAKING: Federal authorities have arrested a man in connection to the suspected explosive packages, according to multiple law enforcement sources



Follow live updates: https://t.co/VlvTDuNkn5 - CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серійне розсилання вибухівки почалася 22 жовтня. Підозрілий пакет відправили засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу. 24 жовтня з'явилася інформація, що вибухівку відправили Бараку Обамі, Біллу та Гіларі Клінтонам, а також у будівлю Time Warner Center - колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.

Крім того, пакети відправили губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, екс-генпрокурору США Еріку Холдеру і конгресмену Деббі Вассерман-Шульц. 25 жовтня небезпечний "подарунок" відправили колишньому віце-президенту США Джо Байдену.

26 жовтня стало відомо про ще двох "жертв" поштового терориста. Ними стали сенатор-демократ від Нью-Джерсі Корі Букер і колишній директор Національної розвідки Джеймс Клеппер. Що саме об'єднує всіх цих особистостей, поки невідомо. Всі пристрої виглядали як примітивна вибухівка з трубкою.