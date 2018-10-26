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Загадкове розсилання бомб у США: затримано першого підозрюваного

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У США 26 жовтня затримали чоловіка, якого підозрюють у розсиланні бомб американським політикам.

За даними CNN, Міністерство юстиції США також підтвердило інформацію про заарештованого. Затриманим виявився 56-річний чоловік із кримінальним минулим. Він із приміського містечка Авентура в штаті Флорида, також має зв'язки з Нью-Йорком.

NBC також повідомляє, що підозрюваним виявився Цезарь Сайок-молодший. За попередніми даними, він є прихильником президента США Дональда Трампа.

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Підозрюваний

Підозрюваний

NBC

Його затримали близько магазина автозапчастин. Правоохоронці з'ясували завдяки ДНК-експертизі, що на рахунку чоловіка є багато арештів. Зокрема, його ловили на крадіжці й порушеннях різних правил.

Загадкове розсилання бомб у США: затримано першого підозрюваного

Правоохоронці вилучили у Сайока фургон, покритий стікерами, на яких були зображені Трамп і політики, чиї переконання йшли в розріз з американським президентом. Вони носили насильницький характер. Не забув підозрюваний і про телеканал CNN. На одному зі стікерів було написано "CNN Sucks" (CNN смокче).

Загадкове розсилання бомб у США: затримано першого підозрюваного

Фургон відправили до Мірамару, штат Флорида, де знаходиться польовий офіс ФБР. Влада накрила його синім брезентом.

За словами прес-секретаря штату Сари Ревелл, Сайок є зареєстрованим республіканцем. Він голосував як на президентських первинних виборах, так і на загальних виборах у 2016 році.

Загадкове розсилання бомб у США: затримано першого підозрюваного

Крім того, комісар поліції Нью-Йорка з розвідки і боротьби з тероризмом Джон Міллер розповів на прес-конференції, що останній пакет, який був знайдений у поштовому відділенні на Манхеттені, містив пристрій, схожий на інші. Зокрема, йдеться про бомбу з трубкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серійне розсилання вибухівки почалася 22 жовтня. Підозрілий пакет відправили засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу. 24 жовтня з'явилася інформація, що вибухівку відправили Бараку Обамі, Біллу та Гіларі Клінтонам, а також у будівлю Time Warner Center - колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.

Крім того, пакети відправили губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, екс-генпрокурору США Еріку Холдеру і конгресмену Деббі Вассерман-Шульц. 25 жовтня небезпечний "подарунок" відправили колишньому віце-президенту США Джо Байдену.

26 жовтня стало відомо про ще двох "жертв" поштового терориста. Ними стали сенатор-демократ від Нью-Джерсі Корі Букер і колишній директор Національної розвідки Джеймс Клеппер. Що саме об'єднує всіх цих особистостей, поки невідомо. Всі пристрої виглядали як примітивна вибухівка з трубкою.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
США
Об'єкти
поліціятероризм
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Константинов Villi
Константинов Villi
Ёбло типично кацабское.))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Константинов Villi, у тебя свинорылое?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Стесняюсь спросить , а это Мишкин или Чепига? А можэ сразу Путин?
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Shell Shell
Shell Shell
Типичное угро финское лицо. Я часто таких видел когда еще служил в армии. Думаю что если покапаться в не далеком прошлом этого терориста то в полне можно вытти на то что его подкупили спецслужбы раши и за деньги или под страхом шантажа заставили работать на них. Об этом говорят и данные по этому человеку и способ рассылки взрывчатых веществ и бомб который с давних пор использовали кгб и гру. Почерк виден за версту по этому доказательства на лицо. Слава Украине!
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