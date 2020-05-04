Загадкова смерть українців на Балі: з'явилися подробиці про COVID-19

Тимур Григоренко Світ 07:57, 4.05.2020 Оновлено: 07:58, 4.05.2020

У двох померлих українців на острові Балі (Індонезія) не виявлено коронавірус COVID-19.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає УНІАН.

"За інформацією лікарні, де знаходяться тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат", – повідомив він.

Смерть українців на Балі

Дипломат додав, що місцеві правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом смерті українців. Для встановлення смерті буде проведено розтин.

Посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані дочки померлих громадян з метою отримання від неї відповідного дозволу. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і посольства України в Індонезії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня на Балі знайшли мертвими двох громадян України. Пізніше в МЗС прокоментували загадкову смерть українців на курорті.

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

"Український обман": Трамп зробив анонс гучного фільму про Майдан

Будуть заробляти і красти! Депутат розкрив, кому вигідне пом'якшення карантину в Черкасах

"Їжте відосики замість заробітку": відомий волонтер пригадала невиконані обіцянки Зеленського

Індульгенція Кабміну чи турборежим? У скандалі з "Епіцентром" сплив показовий нюанс