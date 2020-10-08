Ситуація із захворюванням Трампа коронавірусом поступово прояснюється. Тепер вже немає сумнівів в тому, що офіційно поширена інформація про те, що президент отримав перший позитивний тест у четвер, 2 жовтня – не відповідає дійсності, і що насправді, позитивний тест був отриманий раніше. Інше питання – наскільки раніше.

Між іншим, сам Трамп ще в липні місяці, на питання про те, як часто він проходить тестування, відповів, що точно не може сказати, але очевидно що раз в два-три дня. Але з урахуванням того, як він ставиться до цієї проблеми взагалі і як він демонстративно висміює всі заходи, які пов'язані з профілактикою коронавирусной інфекції, можна легко припустити, що він або проходить це тестування набагато рідше, або взагалі наказав не діставати його цією нісенітницею.

Ми схиляємося саме до другого варіанту, і якщо так, то швидше за все, в четвер було дійсно перше тестування, але сталося воно тому, що Трамп став демонструвати симптоми захворювання. Саме тому ні його апарат, ні його лікарі не можуть відповісти на питання про те, коли саме було проведено попереднє тестування. Адже очевидно, що до четверга саме Трамп заражав тих, хто з ним контактував, і легке комп'ютерне моделювання може обчислити момент, з якого Трамп став заразним і кого саме він заразив.

Тепер залишається два варіанти. Перший – Трамп здав тест, як він і говорив – 2 дня назад, приблизно у вівторок і тоді тест вже мав показати позитивний результат, оскільки симптоми починають активно проявлятися десь на п'ятий день. Це означає, що він настільки неосвічений і настільки байдуже ставиться до власного оточення, що вже гарантовано будучи заразним, пішов на вечірку в Рожевому саду Білого дому і на дебати з Байденом. Причому, в обох випадках він був без маски, розуміючи, що кожен раз, коли він роззявляє рукавицю – викидає назовні величезну кількість вірусів.

Другий варіант полягає в тому, що він взагалі не тестувався і тому його близьке оточення не говорить про дату останнього негативного тестування, оскільки вона може виявитися в вересні або навіть серпні. В такому випадку, не має сенсу взагалі про це міркувати, що ми і бачимо насправді. А в четвер він здав тест, оскільки ознаки захворювання стали очевидними.

На наслідки це не впливає, просто в першому випадку, він заражав людей усвідомлено, а в другому – в результаті власного нехлюйство, яке він демонструє весь цей час, поки в США розвивається епідемія. Тепер Трамп розповідає про те, що сприймає зараження вірусом як боже благословення. Не знаю, куди там дивляться психіатри, але схоже на те, що він сам виступив в ролі бога, оскільки кілька днів поспіль благословляв вірусом тих, з ким спілкувався.

Тим більше, фахівцям з області психіатрії слід звернути увагу на те, як Трамп, після виписки з госпіталю, описував своє ставлення до проблеми коронавірус. Він говорив про те, що боятися нема чого і що ніякої особливої проблеми він в цьому не бачить. Але йому показали цю проблему найбільш наочно.

Як видно на цьому фото, на знаменитій галявині в Вашингтоні ентузіасти розставили стільці так, щоб кожен порожній стілець символізував десять чоловік, які загинули від ковід. Якби хтось наважився зробити це з розрахунку, один стілець – одна людина, то на це просто не вистачило б місця ні на цій, ні на найближчих галявинах.

Загалом, напевно, можна було ще якось зобразити більш неадекватну оцінку цієї проблеми, але у мене просто не вистачає на це фантазії. Містер Трамп пробиває будь-дно, яке зустрічається на його шляху і до 3 листопада проб'є ще.