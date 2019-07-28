Задіяли українські літаки: Ізраїль провів випробування потужної зброї

Ізраїль на Алясці протестував новий комплекс протиракетної оборони "Хец-3", доставлений туди за допомогою українських літаків Ан-124.

Випробування пройшли спільно з США. "Хец-3" здатні вражати цілі за межами атмосфери Землі, пише The Jerusalem Post.

"Льотні випробування успішно продемонстрували можливості з перехоплення висотних екзоатмосферних цілей. Випробування проводилися на Алясці для того, щоб перевірити можливості, які не можна протестувати в Ізраїлі", – уточнили в Міноборони Ізраїлю.

Ан-124 israelpalestine.liveuamap.com

Також наголошується, що успіх випробувань зброї перевершив всі очікування. Нове озброєння допоможе державі протистояти балістичним ракетам.

Ан-124 israelpalestine.liveuamap.com

Як писав OBOZREVATEL, в березні користувачів соцмереж вразила майстерність пілотування українських льотчиків літаком Ан-124 "Руслан".

На показаних кадрах видно, як величезний літак готується приземлитися, але його буквально зносять сильні потоки вітру. "Руслан" практично боком здійснює посадку і вдало гальмує на посадковій смузі.

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