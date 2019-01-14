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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Зачем так открыто показывать свою умственную отсталость?

1.6тЧитати матеріал російською

Ватники устроили языковой шабаш в Риге. Я прекрасно понимаю, что вата - представители, мягко говоря, не самого высокого интеллекта. И то, что они не способны выучить ни украинский язык в Украине, ни литовский в Литве, ни латышский в Латвии, мне тоже известно. Непонятно только, зачем с таким завидным постоянством демонстрировать всем свою умственную отсталость?

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Всем беснующимся "за социальную справедливость" в Риге "ватным скрепам" хотелось бы напомнить, что их "справедливость" - это оккупация Латвии в 1940-м и вагоны для скота, в которых депортировали латышей, чтоб на их место завезти "дидов" тех, кто сегодня заявляет, что "правда за ними".

Зачем так открыто показывать свою умственную отсталость?

Ложь, лицемерие, цинизм - понятия и правила существования ватного мира, возведённые Москвой в абсолют и, похоже, передаваемые чуть ли не на генетическом уровне.

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Тема
російська пропаганда
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Гы-ГЫ-ГЫ, ну теперь можно будет посмотреть как прибалтика будет жить без транзита ахрессивного газа РФ: "Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на торжественной церемонии запуска СПГ-терминала. Он подчеркнул, что новый СПГ-терминал полностью покрывает все потребности Калининградской области в газе. Его пропускная способность составляет 13,2 миллиона кубометров голубого топлива. Миллер подчеркнул, что терминал рассчитан на удовлетворение не только текущих, но и будущих потребностей региона в газе. До этого единственный маршрут снабжения Калининградской области газом проходил через территорию Литвы. Поскольку политическое руководство страны взяло курс на конфронтацию с Россией и не раз намекало на возможное перекрытие газовой трубы, был разработан альтернативный маршрут и обустроено подземное хранилище газа."
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