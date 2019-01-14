Ватники устроили языковой шабаш в Риге. Я прекрасно понимаю, что вата - представители, мягко говоря, не самого высокого интеллекта. И то, что они не способны выучить ни украинский язык в Украине, ни литовский в Литве, ни латышский в Латвии, мне тоже известно. Непонятно только, зачем с таким завидным постоянством демонстрировать всем свою умственную отсталость?

Всем беснующимся "за социальную справедливость" в Риге "ватным скрепам" хотелось бы напомнить, что их "справедливость" - это оккупация Латвии в 1940-м и вагоны для скота, в которых депортировали латышей, чтоб на их место завезти "дидов" тех, кто сегодня заявляет, что "правда за ними".

Ложь, лицемерие, цинизм - понятия и правила существования ватного мира, возведённые Москвой в абсолют и, похоже, передаваемые чуть ли не на генетическом уровне.

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