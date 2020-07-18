Вчера, когда работал над материалом об очередной вооруженной эскалации противостояния между Арменией и Азербайджаном, а потом – во время написания утреннего материала начало и концовка которого базировались на заявлении президента Литвы о том, что пора давать отпор попыткам Москвы извращать историю, возникло ощущение того, что этот абсурд в исполнении Кремля просто нельзя не замечать.

И тем не менее, это происходит настолько часто, что диву даешься, как чушь может приниматься за чистую монету и даже становиться основанием для серьезных действий. И вот в связи с этим, вспомнился давний материал, в котором нечто подобное было сказано руководством Эстонии еще несколько лет назад и все с тем же самым нулевым результатом. Сейчас мы предлагаем слегка доработанный материал трехлетней давности и те, кто его прочтут, должны делать поправку на то, что написано это в уже далеком 2017 году, в июле месяце.

***

В целом ряде наших статей основным стержнем проходят две мысли, на которые мы даем взгляд с различных, порой совсем необычных сторон. Первая мысль касается причин войны. Мы всегда сдвигаем временную шкалу как минимум на десять лет назад и всегда напоминаем 2003 год, инцидент вокруг острова Тузла, в Керченском проливе.

Тогда Россия реально готовилась к началу оккупации Крыма, уже развернула войска и даже полевые госпиталя. В те времена не было тех поводов, которые Москва использовала в 2014 году. Еще не было ни Майданов, ни "переворотов" и вообще ничего из нынешней кремлевской риторики, а война остановилась буквально за несколько часов до начала. Это не стоит забывать тем, кто погружается в риторику противника и ищет какие-то оправдания действиям Москвы.

Это – классический образец отрицательного решения логической задачи. Просто берем все эти аргументы Москвы, которые выдвигает некто Путин и его любимая унылая лошадь Лавров, пишем все это в столбец и переносимся в 2003 год, где ни одного этого аргумента не было в природе, а война уже почти началась.

Но на самом деле, надо копать куда глубже, что мы и делали в отдельных статьях. Но прямо сейчас, в режиме "сухого остатка", мы можем наблюдать разницу в том, что делает и чего не делает РФ. Путину очень хотелось бы оттяпать страны Балтии, а его холуи открыто говорят о восстановлении границ совка. Тем не менее, Путин влез в Грузию и Украину, которые остались внеблоковыми странами, и не решился влезть в ту же самую Эстонию, которая была прикрыта статьей 5 Устава НАТО, а теперь уже физически прикрыта войсками Альянса.

Из этого следует, что Украина допустила ошибку, оставшись внеблоковой страной. Нам надо было уходить в НАТО вместе со странами Балтии, но наша Конституция гласила о внеблоковом статусе. А Конституцию принимали вчерашние коммунисты в парламенте, который был битком набит этой публикой красного цвета. Это значит, что ошибка была допущена раньше, и сразу после обретения независимости мы не пошли путем Польши, Румынии или Балтии и не пересажали всю эту краснопузую шоблу. Именно тогда мы упустили свой шанс навсегда отстегнуться от московии без большой крови.

Но задним умом все сильны, а тогда, в середине 90-х, трудно было представить, к чему может привести позиция сидения на двух стульях. Мы уже знаем цену этой тактике, а у той же Беларуси это еще впереди. Ей еще придется хлебнуть своего лиха до того момента, пока Московия не начнет разваливаться на куски.

Необходимость и неизбежность развала России нами тоже не раз и не два освещалась. Не станем в очередной раз погружаться в эту тему, просто отметим ту формулу, которую вчера (июль 2017 года – ред.) озвучил Трамп Путину по поводу предложения заморозить ситуацию в КНДР по принципу "как есть". Это – плохая идея, ибо за последние 25 лет был целый ряд заморозок, дающих Пхеньяну передышку, после чего он продолжал свои опасные игры с ракетами и ЯО.

То же самое и с Россией. Несколько периодов оттепели действовали на Москву как на рассадник опасной заразы. Повышение температуры неизбежно вызывало повышение вирулентности этой чумы, и она выплескивалась далеко за свои границы. Поэтому пришло время радикальных действий и фактического обеззараживания этого чумного барака.

Как мы не раз отмечали, именно восточноевропейские страны оказались наиболее адекватно настроенными на всплеск имперского шовинизма Москвы. Они забили тревогу, которая заставила проснуться остальные страны ЕС и НАТО. Но даже спустя три года, это просыпание не перешло в фазу активных действий, направленных на ликвидацию очага чумы.

Возможно, мы находимся именно в той точке, когда ситуация начнет меняться и начнет вырисовываться новая конфигурация Европы и мира уже без учета интересов России, а потом и без нее самой. Тут важно отметить следующее. Европа уже слышала вполне вменяемые и обоснованные речи, которые четко описали роль России и то, чем грозит неправильная оценка ее места в нынешнем европейском и мировом раскладе. Другое дело, что этого почти никто не хотел слышать и не услышал, а потому в Европе до сих пор ведутся речи о гибридных войнах, сепаратистах, повстанцах, ИГИЛ, Асаде, Ыне и прочем. Все можно свести к одному знаменателю: Путин и Россия. Убери со сцены эти сущности, и все остальное – встанет на место.

По иронии судьбы, переговоры в формате G-20, собравшие такое большое внимание публики и прессы, оказалось довольно символичным, ибо именно в этот раз проигралась мистерия будущего России, а также тех, кто волею судьбы и собственного понимания ситуации пострадал или не пострадал от этого самого будущего РФ и Путина.

Гамбург имеет старую традицию, когда раз в году в городской Ратуше происходит торжественная трапеза, куда приглашают партнеров по бизнесу из многих стран мира. Трапеза происходит в подчеркнуто высоком стиле и все присутствующие могут использовать этот повод для прямого и неформального общения друг с другом. Перед участниками мероприятия всегда выступает один специально отобранный гость, который имеет право затронуть проблемы или выдвинуть какие-то крупные предложения.

Шел 1994 год. Тогда еще не было даже намеков на то, чем сейчас недовольна Россия и что она пытается "исправить" силой оружия. РФ лежала в полуразваленном состоянии и Запад оказывал гуманитарную помощь почти лежащей гигантской стране. На мероприятии присутствовал 42-х летний вице-мэр Петербурга, Владимир Путин. В это время он был не только правой рукой мэра Собчака, но и входил в Тамбовскую ОПГ, заведуя отделом контрабанды. Примерно в это время он наладил контрабандные поставки кокаина из Колумбии, где партнером был клан Кали. Но тогда это мало кому было интересно и гражданина Путина просто никто не замечал.

В этот раз, приглашение прочесть речь было получено тогдашним президентом Эстонии Леннартом Мери. Этот мудрый и, безусловно, талантливый человек смог рассмотреть проблемы, которые встанут в полный рост уже после его смерти. Тогда еще только решался вопрос о приеме стран Балтии в НАТО, но ему уже тогда была понятна важность этого шага. Далее – речь Мери, которую следует прочесть очень внимательно и с оглядкой на то, что произнесена она была почти четверть века назад.

Речь президента Эстонии Леннарта Мери

Уважаемый мэр, высокие гости, дамы и господа!

Я президент Эстонской республики. Глядя на башни и шпили свободного ганзейского Гамбурга, я чувствую себя дома, в старинном ганзейском Ревеле, Таллине, на берегу Финского залива. Сегодня мне предстоит исполнить почетную обязанность, обязанность, которая кажется мне крайне важной: я должен передать вам послание от моей страны, которая находится, на самом деле, не так уж далеко от Гамбурга.

Ганзейский дух, причастными к которому даже сегодня чувствуют себя целый ряд эстонских городов, не только Таллин, всегда был духом открытости и здравого смысла. Но в то же время это дух предприимчивый и даже боевой, особенно когда на кону оказывается свобода и ее защита.

У меня дома, в старой ратуше Таллина на стене красуется немецкое изречение, прекрасно иллюстрирующее этот ганзейский дух: “Fürchte Gott, rede die Wahrheit, tue Recht und scheue niemand” – “Бойся Бога, говори правду, поступай справедливо и никого не страшись”. Подчинюсь этой старинной заповеди и открыто расскажу вам правду, как она видится сейчас мне и моему народу.

<…>

Эстонцы не теряли веры в свободу даже в годы тоталитаризма. <…> Поскольку наш народ принадлежит к западноевропейскому типу общества и поскольку мы, к сожалению, живем на очень уязвимой с геостратегической точки зрения территории, у нас развилось куда более острое, чем у европейцев, чутье на проблемы и внешние угрозы поблизости. Нынешний мир этого чутья практически уже лишился.

<…>

Скажу вам открыто, как и велит старая максима на стене нашей ратуши, что я и мой народ с некоторой тревогой наблюдаем за тем, как мало внимания Запад уделяет тому, что зреет на огромных просторах России.

С субъективной точки зрения понятно, что развал Советского Союза Запад рассматривает как своего рода триумф; субъективно понятно и то, что Запад сосредоточил все свои надежды и симпатии на действующих в России реформаторских силах. Тем не менее, с таким отношением Запад рискует быстро оказаться в тисках самообмана.

Все мы, включая эстонский народ и другие народы Центральной и Восточной Европы, вместе с Западом хотим экономически и социально стабильной России. Но если вспомнить достижения последних лет, нас может охватить тревожное чувство, что мы удаляемся от своей цели.

Что же беспокоит эстонцев, и не только эстонцев, в нынешней Европе? Мы в полном ошеломлении наблюдали за тем, как Запад приглашает в Сараево российских солдат и российские танки. Со времен Бисмарка и Берлинского конгресса 1878 года Запад ради сохранения мира делал все возможное, чтобы удержать Россию как можно дальше от Балкан. После Второй мировой войны США и страны Западной Европы потратили более 80 млрд долларов на поддержание режима Тито и недопущение СССР к берегам Адриатики.

Спросим себя: можно ли доверить роль миротворца и посредника при разрешении этнических конфликтов государству, не способному справиться с собственными тяжелейшими этническими и этическими проблемами? Обеспокоенность только вырастет, если мы повнимательнее присмотримся к документу, не так давно выпущенному российским МИДом. В нем говорится, что проблему живущих в соседних странах этнических русских Россия будет решать не только дипломатическими средствами. И это при том, что этнические русские часто появлялись в соседних странах вследствие их насильственной оккупации и депортации местного населения.

Из этого московского меморандума остается только заключить, что в случае необходимости Россия будет готова принять и другие меры. Какими могут быть эти меры, мы, эстонцы и другие малые народы, слишком хорошо знаем на примере своей недавней истории.

Меня тревожит, что верх в российской внешней политике и российской политической философии снова берет иррационализм. Солженицын давно призвал русских распрощаться с империей и сосредоточиться на самих себе. Он говорил о необходимости “освоить дух самоограничения”, считал, что россиянам следует решать собственные экономические, социальные и интеллектуальные проблемы. Не обращая никакого внимания на призыв своего великого соотечественника, российские политики вдруг снова открыто заговорили о некоей “особой роли” своей державы, о “миротворческой” миссии, которую новая Россия призвана выполнять на пространстве бывшего СССР. Один из ближайших советников президента Ельцина Сергей Караганов не так давно высказал эту мысль в казалось бы скромной и ненавязчивой форме, хотя на деле это довольно жесткая вещь: Караганов сказал, что Россия должна быть “primus inter pares”, первой среди равных, на всем пространстве бывшей советской империи. Вспоминается знаменитая фраза Оруэлла, сказанная о советском варианте коммунизма: “Все равны, но некоторые равнее других”.

Почему новая, посткоммунистическая Россия, на словах порвавшая с порочным наследием СССР, упорно отказывается признать, что балтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – были оккупированы и присоединены к СССР против своей воли и в нарушение международного законодательства сначала в 1940 году, а потом еще раз в 1944-м, после чего само существование этих наций было поставлено под угрозу десятилетиями советизации и русификации? Даже сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Крылов официально заявляет в ответе балтийским странам, что в 1940 году Эстония, Латвия и Литва “добровольно” присоединились к Советскому Союзу. Еще немного, и он скажет, что десятки тысяч эстонцев, включая меня лично и всю мою семью, “добровольно” позволили советским властям депортировать себя в Сибирь.

Дамы и господа, как можно спокойно все это слушать? Понятно, что это более или менее знакомый чисто российский иррационализм, всегда превращавший русскую политику в нечто абсолютно непредсказуемое. Но есть и еще одна тревожная тенденция, которую западные демократии выдают ради собственного удобства за проявление Realpolitik. Я говорю о стратегии, которую следовало бы назвать “умиротворением агрессора”. Приняв такой подход, вы, сами того не желая, становитесь сообщником имперских сил в России, где и по сей день верят, что тяжелейшие внутренние проблемы можно разрешить угрозами соседям и захватом новых территорий.

<…>

Общественно-экономические процессы, протекающие в России (она ведь даже сегодня больше похожа на суперконтинент, чем на обычное государство), невозможно контролировать извне, как бы этого ни хотелось. <…>

Если вы действительно хотите помочь России и ее народу, то нужно доходчиво объяснить нынешнему российскому руководству, что еще одного имперского захвата никто не потерпит. Те же, кто этого не сделает, будет помогать врагам демократии в России и других посткоммунистических странах.

Как я уже говорил, дамы и господа: Эстония находится очень близко к Германии и Гамбургу. Запад и прежде всего Германия стоят перед судьбоносным выбором. Либо терпеть неоимперскую политику великой восточной державы, поддерживать ее финансово и даже извлекать из этого какую-то кратковременную выгоду – и это, дорогие мои слушатели, будет крайне близорукая политика. Либо помочь идеям демократии, свободы, ответственности и мира взять верх на всем гигантском пространстве от Балтийского моря до Тихого океана; если добиться хочется именно этого, то демократическому Западу следует приложить решительные усилия, чтобы обеспечить стабильность и безопасность малых и средних государств, находящихся к востоку от немецкой границы. Я подразумеваю всю территорию Центральной Европы, которая, в моем представлении, простирается от эстонской Нарвы на Балтике до самого Адриатического моря.

Сюда же относится и Украина.

Если у нас получится интегрировать эту зону в демократический мир, пример этих стран положительно скажется и на России. Мы хотим – лучше даже сказать, нам приходится – надежно закрепиться на Западе.

<…>

Если бросить все эти государства, включая Эстонию, на произвол судьбы и на милость Москвы, у которой в любой момент могут заново проснуться имперские аппетиты, цена, которую придется за это заплатить, будет неподъемной, даже если платить будет вся Европа.

<…>

Мы упорно пытаемся понять вашу ситуацию. Прошу: пожалуйста, попытайтесь понять и нас. Эстония должна оставаться свободной и демократической. Это в интересах всей Европы, а значит, и в интересах Германии, в интересах Гамбурга.

Тогда эта речь оказала сильное воздействие на западных партнеров и началось реальное движение стран Балтии в НАТО. Но это была улица с двусторонним движением. Страны Балтии стучали в дверь и им открыли, а мы даже не стучали.

А сама мистерия закончилась тем, что присутствующая публика наблюдала за беспрецедентным поступком. Некто неизвестный, маленького роста, встал из-за стола, и громко цокая каблучками, засеменил на выход. Этим ушедшим был Путин В.В.

Поэтому любые бредни, которые сейчас льются из Москвы, следует рассматривать именно через призму Гамбургской Трапезы. Будем надеяться, что именно в Гамбурге круг замкнулся и теперь будет разыгрываться другая мистерия под условным названием "Гибель последней империи".

***

PS. Спустя три года после первой публикации статьи и спустя четверть века после того, как эти слова были произнесены, их актуальность не стала меньше, а скорее – наоборот. Так уж случилось, что ныне покойный экс-президент Эстонии настучал по щекам Путину лучше, чем нынешние Макроны, Меркели и прочие. В словах покойного лидера Эстонии оказалось больше духа и здравого смысла, чем среди живых коллег, которые вяло жуют свою жвачку, поощряя агрессора на новые беззакония и убийства.