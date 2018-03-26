"Забудь": фігурантка секс-скандалу з Трампом заявила про погрози

Порноактриса Стормі Деніелс (справжнє ім'я Стефані Кліффорд) заявила про погрози через її плани розповісти про сексуальний зв'язок з президентом США Дональдом Трампом в 2006 році.

"Я була на стоянці, йшла в фітнес-зал зі своєю дочкою. До мене підійшов хлопець і сказав: "Залиш Трампа в спокої, забудь історію", а потім він нахилився, подивився на мою дочку і додав: "Красива дівчинка. Було б прикро, якби щось трапилося з її мамою". А потім він зник", - наводить її слова BBC.

Кліффорд зазначила, що секс з Трампом у неї був один раз, це сталося в готельному номері під час турніру з гольфу в Лейк-Тахо (штат Каліфорнія) в липні 2006 року. При цьому, журналісти нагадують, що президент США одружився на своїй дружині Меланії в 2005 році.

Порноактриса розповіла, що Трамп в номері показав їй журнал з його фотографією на обкладинці.

"Він обернувся і трохи приспустив штани, ви знаєте, на ньому була спідня білизна та інше, і я просто дала йому пару ляпасів", - сказала вона.

Кліффорд сказала, що, хоча її не приваблювала містер Трамп, вона зайнялася з ним сексом: "Я не сказала "ні". Я не жертва".

Вона припустила, що могла з'явитися в його телевізійному ігровому шоу The Apprentice і сприймала їх зустріч "як ділову угоду".

За словами актриси, пізніше вона взяла 130 тисяч доларів від особистого адвоката Трампа Майкла Коена як "плату за мовчання", тому що була стурбована безпекою своєї сім'ї.

Раніше Кліффорд заявила, що їй виплатили гроші, щоб вона мовчала про секс з Трампом незадовго до виборів президента США в 2016 році.

Коен підтвердив, що він в приватному порядку заплатив гроші порноактрисі, не повідомивши подробиць. Критики Трампа припустили, що гроші могли бути частиною внесків в президентську кампанію.

Як повідомляв "Обозреватель", в копії звіту про проходження тесту на детекторі брехні говориться, що Кліффорд в 2006 році дійсно мала сексуальний контакт з Трампом.