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ПолітикаЕкономіка

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"Заборонять транзит!" У Держдумі злякалися газового удару України

6.1тЧитати матеріал російською

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Леонід Калашников закликав свою країну прискорити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він побоюється, що Україна може заборонити країні-агресору здійснювати транзит блакитного палива до Європи.

Більше того, скандальний політик заявив, що першим бити на сполох через це нібито повинен Захід. Таку "страшилку" Калашников озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Калашников

Леонід Калашников

Скріншот відео

"Якщо ви забороняєте провезення пасажирів, авіасполучення, це теж транзит, ви забороняєте провезення залізничних пасажирів! Ви берете підриваєте електросполучення з Кримом, кажучи про те, що він ваш! Це теж транзит, тільки електроенергії. На місці європейців я б сказав: "А завтра вони заборонять транзит газу! Що ми будемо робити? Швидше, росіяни, будуйте "Північний потік-2"! Бігом!". Тому що українці заборонили Росії все, що тільки можна!" — вибухнув обуреннями одіозний російський депутат.

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Транзит газу

Транзит газу

Comments.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Калашников проговорився про те, що для окупації Криму Росія залучала ОМОН. Більше того, він звинуватив українців у побитті російських загарбників.

Також він закликав Росію прискорити процес "об'єднання", щоб не дати Україні знищити світ. Калашников вважає, що український і російський народи мають генетичну спільність.

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Теми
російська пропагандаринок газу
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2Державна Дума Росії
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минин евген
минин евген
вчера кацапьё ссалось, сегодня уже срётся. интересно, а как немытые ускорят "стройку века", еще, по-пьяни, трубы в море проебут?
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andrei andrei
andrei andrei
Обосс как всегда все переврал. Или это намеренная тактика фейкометов?
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Ординці заради своєї вигоди здатні оббрехати будь-кого. Замість того, щоб не красти чужого, залякують вкраденим.
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