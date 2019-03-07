"Заборонять транзит!" У Держдумі злякалися газового удару України

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Леонід Калашников закликав свою країну прискорити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він побоюється, що Україна може заборонити країні-агресору здійснювати транзит блакитного палива до Європи.

Більше того, скандальний політик заявив, що першим бити на сполох через це нібито повинен Захід. Таку "страшилку" Калашников озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Калашников Скріншот відео

"Якщо ви забороняєте провезення пасажирів, авіасполучення, це теж транзит, ви забороняєте провезення залізничних пасажирів! Ви берете підриваєте електросполучення з Кримом, кажучи про те, що він ваш! Це теж транзит, тільки електроенергії. На місці європейців я б сказав: "А завтра вони заборонять транзит газу! Що ми будемо робити? Швидше, росіяни, будуйте "Північний потік-2"! Бігом!". Тому що українці заборонили Росії все, що тільки можна!" — вибухнув обуреннями одіозний російський депутат.

Транзит газу Comments.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Калашников проговорився про те, що для окупації Криму Росія залучала ОМОН. Більше того, він звинуватив українців у побитті російських загарбників.

Також він закликав Росію прискорити процес "об'єднання", щоб не дати Україні знищити світ. Калашников вважає, що український і російський народи мають генетичну спільність.

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