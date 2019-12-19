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19 грудня • оновлено в 10:07
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Заборона на плакати і натовп журналістів: Путін дасть велику пресконференцію

1.1т
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Президент Російської Федерації Володимир Путін 19 грудня дасть велику пресконференцію за підсумками року. Вона стане вже 15 за рахунком за час його перебування при владі.

Вперше в такому форматі лідер країни-агресора спілкувався з пресою у 2001 році, а не проводив пресконференцію у 2005 і з 2009 по 2011 рік. OBOZREVATEL веде хроніку події з найбільш резонансними заявами російського президента.

10:02 – український журналіст Роман Цимбалюк став свідком одиночного пікету фаната Путіна за відновлення СРСР.

10:00 – журналістів почали пускати в зал, де пройде захід. Почалася тиснява.

Тиснява журналсітов

Тиснява журналсітов

Telegram-канал "Картковий будиночок: Росія"

9:52 – пропагандистів Кремля вирішили задобрити на пресконференції фуршетом з осетинськими пирогами, канапе і фруктами.

Фуршет для журналістів

Фуршет для журналістів

LIFE SHOT

Фуршет для журналістів

Фуршет для журналістів

LIFE SHOT

Фуршет для журналістів

Фуршет для журналістів

LIFE SHOT

9:48 –російські журналісти традиційно вирішили виявити "креатив" і прийшли до Путіна з дивними аксесуарами: хустками з його портретом, іконами, валянками, музичними інструментами та іншою атрибутикою.

Новини
"Буде брехня!" Росіян "підірвала" чергова прес-конференція Путіна. Відео
Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою

360tv.ru

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою

360tv.ru

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою

360tv.ru

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою

360tv.ru

9:38 – в місці проведення пресконференції вже зібралася величезна черга журналістів. У 2019 були акредитовані 1895 співробітників ЗМІ.

Черга журналістів

Черга журналістів

RT

9:34"РИА Новости" повідомило, що журналістам заборонили використовувати на пресконференції великі плакати. "Прохання під час пресконференції не використовувати плакати розміром понад формату А3 (297 × 420 мм), адже це заважає роботі фотографів і операторів", – йдеться в повідомленні департаменту акредитації та брифінгів Управління пресслужби та інформації президента РФ.

Примітно, що на пресконференції 2018 року трапився казус – на захід прийшла дівчина з плакатом "Путін бабай". Однак слоган прочитали як "Путій бай-бай". Пізніше вона пояснила, що "бабай" татарською означає дідусь.

Володимир Путін

Володимир Путін

LIFE SHOT

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Прес-конференція Путіна
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
В 12 часов вна во всех телевизорах будет Путин. Кто то сомневается?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Я хочу, чтобы все понимали, что Цымбалюку дают аккредитацию на пресс-конференции Путина, дают возможность ему там задать вопрос, даже Путин сам лично предоставил как-то Цимбалюку эту возможность, и все это не просто так. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, на который работает Цимбалюк, это одиозное СМИ, в котором работают непрофессиональные журналисты и редакторы. Таковым же является и сам Цымбалюк. Кремлю выгодны именно такие неадекватные украинские журналисты, дабы выставить в неприглядном свете Украину. Вполне возможно, что сам Цымбалюк работает на Кремль. Он прекрасно устроился в Москве, перевез туда свою семью. Говорят, что и сын у него родился в Москве, он теперь москвич. Цымбалюк очень успешно работает на дискредитацию Украины. Поэтому его везде пускают, и позволяют нести всякую чушь. Думаю, и сегодня ему дадут слово, не просто так же его в Москве привечают, он должен отрабатывать.
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