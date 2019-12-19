Заборона на плакати і натовп журналістів: Путін дасть велику пресконференцію

Президент Російської Федерації Володимир Путін 19 грудня дасть велику пресконференцію за підсумками року. Вона стане вже 15 за рахунком за час його перебування при владі.

Вперше в такому форматі лідер країни-агресора спілкувався з пресою у 2001 році, а не проводив пресконференцію у 2005 і з 2009 по 2011 рік. OBOZREVATEL веде хроніку події з найбільш резонансними заявами російського президента.

10:02 – український журналіст Роман Цимбалюк став свідком одиночного пікету фаната Путіна за відновлення СРСР.

10:00 – журналістів почали пускати в зал, де пройде захід. Почалася тиснява.

Тиснява журналсітов Telegram-канал "Картковий будиночок: Росія"

9:52 – пропагандистів Кремля вирішили задобрити на пресконференції фуршетом з осетинськими пирогами, канапе і фруктами.

Фуршет для журналістів LIFE SHOT

Фуршет для журналістів LIFE SHOT

Фуршет для журналістів LIFE SHOT

9:48 –російські журналісти традиційно вирішили виявити "креатив" і прийшли до Путіна з дивними аксесуарами: хустками з його портретом, іконами, валянками, музичними інструментами та іншою атрибутикою.

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою 360tv.ru

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою 360tv.ru

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою 360tv.ru

Журналісти прийшли на пресконференцію з дивною атрибутикою 360tv.ru

9:38 – в місці проведення пресконференції вже зібралася величезна черга журналістів. У 2019 були акредитовані 1895 співробітників ЗМІ.

Черга журналістів RT

9:34 – "РИА Новости" повідомило, що журналістам заборонили використовувати на пресконференції великі плакати. "Прохання під час пресконференції не використовувати плакати розміром понад формату А3 (297 × 420 мм), адже це заважає роботі фотографів і операторів", – йдеться в повідомленні департаменту акредитації та брифінгів Управління пресслужби та інформації президента РФ.

Примітно, що на пресконференції 2018 року трапився казус – на захід прийшла дівчина з плакатом "Путін бабай". Однак слоган прочитали як "Путій бай-бай". Пізніше вона пояснила, що "бабай" татарською означає дідусь.

Володимир Путін LIFE SHOT

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