Заблукали на чужій землі: з'явилися подробиці загибелі снайперів Путіна

Четверо спецназівців ФСБ загинули в Сирії в результаті підриву автомобіля на фугасі.
Як передає "Комерсант", жертвами виявилися офіцери управління С ("Смерч") і управління К ("Кавказ") Центру спеціального призначення ФСБ.
Вони були снайперами і прямували допомагати армії диктатора Башара Асада, але потрапили на заміновану дорогу. Підрив стався в районі населеного пункту Захра, на північний захід від Алеппо.
У Сирії загинули офіцери ФСБ
У Сирії загинули офіцери ФСБ
У Сирії загинули офіцери ФСБ
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео знищення російських військових в Сирії, яких нібито там немає.
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