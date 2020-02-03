Заблукали на чужій землі: з'явилися подробиці загибелі снайперів Путіна

Четверо спецназівців ФСБ загинули в Сирії в результаті підриву автомобіля на фугасі.

Як передає "Комерсант", жертвами виявилися офіцери управління С ("Смерч") і управління К ("Кавказ") Центру спеціального призначення ФСБ.

Вони були снайперами і прямували допомагати армії диктатора Башара Асада, але потрапили на заміновану дорогу. Підрив стався в районі населеного пункту Захра, на північний захід від Алеппо.

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У Сирії загинули офіцери ФСБ

У Сирії загинули офіцери ФСБ

У Сирії загинули офіцери ФСБ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео знищення російських військових в Сирії, яких нібито там немає.

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