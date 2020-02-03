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4 лютого • оновлено в 02:49
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Заблукали на чужій землі: з'явилися подробиці загибелі снайперів Путіна

2.1т
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Четверо спецназівців ФСБ загинули в Сирії в результаті підриву автомобіля на фугасі.

Як передає "Комерсант", жертвами виявилися офіцери управління С ("Смерч") і управління К ("Кавказ") Центру спеціального призначення ФСБ.

Вони були снайперами і прямували допомагати армії диктатора Башара Асада, але потрапили на заміновану дорогу. Підрив стався в районі населеного пункту Захра, на північний захід від Алеппо.

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У Сирії загинули офіцери ФСБ

У Сирії загинули офіцери ФСБ

У Сирії загинули офіцери ФСБ

У Сирії загинули офіцери ФСБ

У Сирії загинули офіцери ФСБ

У Сирії загинули офіцери ФСБ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео знищення російських військових в Сирії, яких нібито там немає.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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dgsdg dmitriy
dgsdg dmitriy
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dgsdg dmitriy
dgsdg dmitriy
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожения российских военных в Сирии, которых якобы там нет."… КОГДА И КТО УТВЕРЖДАЛ, ЧТО РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В СИРИИ НЕТ????????? ТАМ ЦЕЛЫЕ БАЗЫ, ИХ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ПОКАЗЫВАЮТ!!!!!
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