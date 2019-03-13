"Заблукалі австро-угорці": Соловйов зганьбився жартом про українців

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов недоречно пожартував на адресу українців, давши зрозуміти, що вважає їх неповноцінною нацією.

Це сталося під час дискусії з російським політологом-українофобом Дмитром Куликовим в ефірі програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

Все почалося зі звинувачень Куликова в тому, що українські націоналісти намагаються розділити "єдиний російський народ" сподіваючись на те, що США зможуть зруйнувати Росію.

"Тому питання постане просте: так, ми — один народ. З тим, хто готовий разом з нами боротися. Разом з нами, а не проти нас. Тому ті, хто готові не відмовитися за жодних умов від приналежності до великої російської цивілізації, так, з тими ми — один народ", — висловився українофоб.

Цієї миті Соловйов вирішив підіграти співрозмовнику і продовжив розвивати тему "єдиного" народу, недоречно глузуючи з українців.

"А чому ми говоримо, що ми — один народ? В Україні — не один народ. Ось, є наші, а є випадково заблукалі австро-угорці. Наших більше", — посміхаючись, сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов вибухнув брудними лайками на адресу українців через те, що вони звинувачують Росію у Голодоморі 1932-1933 років.

Коментуючи проект закону про мови, він обізвав українців ідіотами і пригрозив захопленням Росією нових територій України.

Пропагандист заявив, що Україна нібито рухається до свого розпаду, в результаті якого повністю втратить південні і східні регіони.

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