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"Заблукалі австро-угорці": Соловйов зганьбився жартом про українців

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов недоречно пожартував на адресу українців, давши зрозуміти, що вважає їх неповноцінною нацією.

Це сталося під час дискусії з російським політологом-українофобом Дмитром Куликовим в ефірі програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Все почалося зі звинувачень Куликова в тому, що українські націоналісти намагаються розділити "єдиний російський народ" сподіваючись на те, що США зможуть зруйнувати Росію.

"Тому питання постане просте: так, ми один народ. З тим, хто готовий разом з нами боротися. Разом з нами, а не проти нас. Тому ті, хто готові не відмовитися за жодних умов від приналежності до великої російської цивілізації, так, з тими ми один народ", — висловився українофоб.

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Цієї миті Соловйов вирішив підіграти співрозмовнику і продовжив розвивати тему "єдиного" народу, недоречно глузуючи з українців.

"А чому ми говоримо, що ми один народ? В Україні не один народ. Ось, є наші, а є випадково заблукалі австро-угорці. Наших більше", — посміхаючись, сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Соловьёв красиво потроллил рагулей. На Украине истерика!
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Medved George
Medved George
Вова полужид! Не позорь нацию!
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Medved George, почему полу?Если отец его еврей и мать еврейка? Наверное,что фамилию поменял?
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Dell Alex
Dell Alex
Ну вот Соловьев - дебил. Что вы от него хотите?
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