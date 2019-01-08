''Забили до напівсмерті'': у Німеччині напали на депутата з партії ''друзів Путіна''

У Бремені (Німеччина) У понеділок, 7 січня, невідомі побили до напівсмерті главу організації правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і депутата Бундестагу Франка Магніца.

Нападників було троє, повідомляє DW. Інцидент, за даними поліції, найімовірніше, стався через політичні мотиви.

У АдН розповіли, що обличчя чоловіків закривали маски. Зловмисники повалили 66-річного Магніца на землю і завдали йому тяжкі ушкодження голови.

Франк Магніц EADaily

"Магніца забили до напівсмерті", — написав у Twitter глава АДГ Йорг Мойтен. За його словами, невідомі втекли, тільки-но їх помітив будівельник, який проходив повз.

Колеги депутата висловили занепокоєння і побажали йому якнайшвидшого одужання, а також відзначили, що насильство не може бути рішенням у політичних суперечках. Зокрема, екс-глава Партії зелених Джем Ездемір написав у Twitter, що злочинці повинні бути покарані, а напад не можна виправдати жодними мотивами.

Франк Магніц radiobremen.de

У серпні 2018 року Магніц був помічений в окупованому Криму в складі делегації від "Альтернативи для Німеччини". Тоді депутати заявили, що в Криму не порушуються права людини, і закликали зняти санкції з РФ.

Das ist Frank #Magnitz, MdB der #AfD. Er wurde vorhin von mehreren Angreifern in Bremen halbtot geschlagen.



Im Moment bin ich so erschüttert, dass ich mich außerstande sehe, dies weiter zu kommentieren. Ich werde mich morgen zu diesem feigen und widerwärtigen Anschlag äußern. pic.twitter.com/fBjRbgthHU - Prof. Dr. Jörg Meuthen (@Joerg_Meuthen) 7 січня 2019 р

Ich wünsche @Frank_Magnitz MdB gute Besserung. Der feige Angriff auf ihn ist ein trauriger Anlass, deutlich zu machen, dass Gewalt niemals und aus keiner Motivation heraus gerechtfertigt ist. In der Demokratie streiten wir mit Worten offen, fair und gewaltfrei. - Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 8 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня у Львові побили посла Бельгії Ярослава Гарцулу. У нього було зафіксовано струс головного мозку.