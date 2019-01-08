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''Забили до напівсмерті'': у Німеччині напали на депутата з партії ''друзів Путіна''

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У Бремені (Німеччина) У понеділок, 7 січня, невідомі побили до напівсмерті главу організації правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і депутата Бундестагу Франка Магніца.

Нападників було троє, повідомляє DW. Інцидент, за даними поліції, найімовірніше, стався через політичні мотиви.

У АдН розповіли, що обличчя чоловіків закривали маски. Зловмисники повалили 66-річного Магніца на землю і завдали йому тяжкі ушкодження голови.

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Франк Магніц

Франк Магніц

EADaily

"Магніца забили до напівсмерті", — написав у Twitter глава АДГ Йорг Мойтен. За його словами, невідомі втекли, тільки-но їх помітив будівельник, який проходив повз.

Колеги депутата висловили занепокоєння і побажали йому якнайшвидшого одужання, а також відзначили, що насильство не може бути рішенням у політичних суперечках. Зокрема, екс-глава Партії зелених Джем Ездемір написав у Twitter, що злочинці повинні бути покарані, а напад не можна виправдати жодними мотивами.

Франк Магніц

Франк Магніц

radiobremen.de

У серпні 2018 року Магніц був помічений в окупованому Криму в складі делегації від "Альтернативи для Німеччини". Тоді депутати заявили, що в Криму не порушуються права людини, і закликали зняти санкції з РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня у Львові побили посла Бельгії Ярослава Гарцулу. У нього було зафіксовано струс головного мозку.

Особа
Володимир Путін
Місце
Німеччина
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