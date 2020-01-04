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5 січня • оновлено в 00:47
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"Заарештувати Трампа!" У США почалися масові протести проти війни з Іраном: фоторепортаж

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На Таймс-сквер у Нью Йорку (США) розпочалася антивоєнна акція протесту після нападу американських безпілотників у результаті якого загинув генерал-майор Касем Сулеймані.

Відповідні фото з'явилися у Twitter інформаційного агенства AFP. Як видно на знімках, активісти вимагають припинити війну з Іраном та заарештувати президента США Дональда Трампа.

"Антивоєнні активісти протестують на Таймс-сквер у Нью-Йорку після нападу американських безпілотників, у результаті якого генерал-майор Ірану Касем Сулеймані був убитий під час різкої ескалації напруженості між двома країнами", – йдеться у повідомленні.

Протести у Нью-Йорку

Протести у Нью-Йорку

Twitter AFP News Agensy

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Протести у Нью-Йорку

Протести у Нью-Йорку

Twitter AFP News Agensy

Протести у Нью-Йорку

Протести у Нью-Йорку

Twitter AFP News Agensy

Протести у Нью-Йорку

Протести у Нью-Йорку

Twitter AFP News Agensy

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Касем Сулеймані Дональд Трамп
Місце
США Нью Йорк
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