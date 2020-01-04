"Заарештувати Трампа!" У США почалися масові протести проти війни з Іраном: фоторепортаж

На Таймс-сквер у Нью Йорку (США) розпочалася антивоєнна акція протесту після нападу американських безпілотників у результаті якого загинув генерал-майор Касем Сулеймані.
Відповідні фото з'явилися у Twitter інформаційного агенства AFP. Як видно на знімках, активісти вимагають припинити війну з Іраном та заарештувати президента США Дональда Трампа.
"Антивоєнні активісти протестують на Таймс-сквер у Нью-Йорку після нападу американських безпілотників, у результаті якого генерал-майор Ірану Касем Сулеймані був убитий під час різкої ескалації напруженості між двома країнами", – йдеться у повідомленні.
Протести у Нью-Йорку
Twitter AFP News Agensy
Протести у Нью-Йорку
Twitter AFP News Agensy
Протести у Нью-Йорку
Twitter AFP News Agensy
Протести у Нью-Йорку
Twitter AFP News Agensy
Anti-war activists protest in Times Square in New York following the US drone attack that killed Iran's Major General Qasem Soleimani in a dramatic escalation of tensions between the two countries— AFP news agency (@AFP) January 4, 2020
📷 Kena Betancur pic.twitter.com/FhTum5Mvr5
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. В результаті загинув генерал Касем Сулеймані.
Сенатор США Кріс Мерфі заявив, що ліквідація генерала Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту Касема Сулеймані.
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства США Касема Сулеймані.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каан главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше командував загиблий Сулеймані.
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