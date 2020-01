"Заарештувати Трампа!" У США почалися масові протести проти війни з Іраном: фоторепортаж

На Таймс-сквер у Нью Йорку (США) розпочалася антивоєнна акція протесту після нападу американських безпілотників у результаті якого загинув генерал-майор Касем Сулеймані.

Відповідні фото з'явилися у Twitter інформаційного агенства AFP. Як видно на знімках, активісти вимагають припинити війну з Іраном та заарештувати президента США Дональда Трампа.

"Антивоєнні активісти протестують на Таймс-сквер у Нью-Йорку після нападу американських безпілотників, у результаті якого генерал-майор Ірану Касем Сулеймані був убитий під час різкої ескалації напруженості між двома країнами", – йдеться у повідомленні.

Anti-war activists protest in Times Square in New York following the US drone attack that killed Iran's Major General Qasem Soleimani in a dramatic escalation of tensions between the two countries



