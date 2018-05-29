За українським сценарієм: на росТБ натякнули на вторгнення в Польщу

Російський пропагандист, президент Фонду "Інститут регіональних проектів і законодавства" Борис Надєждін допустив можливість військового вторгнення Росії до Польщі за сценарієм, який був застосований в Криму і на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Завуальований натяк він зробив, розмірковуючи про членство Польщі в НАТО і про її витрати на оборону в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Витрати (військові. - Ред.) Польщі зараз приблизно $10,5 млрд на рік, кажуть вже до $11 млрд добігають. Це дуже мало, в порівнянні з російськими, просто незрівнянно менше. Що вони роблять? Вони роблять просту річ: замість того, щоб збільшити військові витрати, навіть піввідсотка ВВП - це вже плюс $5 млрд, вони дають $2 мільярди. Якщо б я був поляком, я б діяв точно так само: навіщо мені збільшувати військові витрати, коли я можу всього за два мільярди покликати сюди американців, і вони будуть гинути за нашу Польщу, захищаючи від російських варварів", - зазначив Надєждін.

У відповідь на його фразу про "російських варварів" радник глави Росгвардіі Олександр Хінштейн задався питанням, чи погрожував хто-небудь Польщі, і з чим пов'язані такі припущення.

Саме в цей момент його співрозмовник і проговорився про можливу агресію по відношенню до члена Європейського союзу і НАТО по аналогії з вторгненням в Україну у 2014 році.

"Друзі мої, Україні теж ніколи не загрожувала Росія. Ну, ось ніколи не було такого, щоб Росія загрожувала Україні! А Крим взяли і Донбас взяли", - з усмішкою відповів пропагандист.

Слід зазначити, що таку окупаційну риторику підтримав і російський політолог Володимир Корнілов, який підсумував, що на появу ще однієї бази НАТО біля польсько-російського кордону Кремль змушений буде відповісти військовими методами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі російського телебачення озвучили безглузду тезу про те, що головним гарантом безпеки України є Росія, тому їй не потрібно шукати підтримки НАТО.