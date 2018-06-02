За Трампа в США стало більше жебраків - ООН

Проблема бідності в США посилилася з приходом до влади Дональда Трампа, розрив між бідними і багатими збільшився.

Про це заявив експерт ООН з прав людини Філіп Елстон, передає "Голос Америки" .

Він зазначив, що соціальні виплати в США скорочуються, при цьому податкова реформа президента призвела до збільшення доходів багатих, що ще сильніше посилило соціальну нерівність.

"Політика, що проводилася протягом минулого року, свідомо розроблена так, щоб усунути основні засоби захисту від найбідніших, покарати тих, хто не зайнятий працевлаштуванням, і зробити навіть основну медичну допомогу перевагою, а не правом громадянства", - підкреслив експерт.

За його даними, близько 41 млн американців живе в бідності, з яких 18,5 млн - в умовах крайньої бідності. Крім того, бідною є кожна третя дитина в країні. У США також найвищий рівень бідності серед молоді у промислово розвинених країнах.

У той же час, дані Бюро перепису населення США, на які він посилався, охоплюють період з 2016 року. При цьому експерт не надав ніяких порівняльних даних за рівнем бідності до і після вступу Дональда Трампа на посаду президента в січні 2017 року.

Філіп Елстон, який є професором права Нью-Йоркського університету представить свою доповідь Раді з прав людини ООН в кінці червня.

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