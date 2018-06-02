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ПолітикаЕкономіка

За Трампа в США стало більше жебраків - ООН

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Проблема бідності в США посилилася з приходом до влади Дональда Трампа, розрив між бідними і багатими збільшився.

Про це заявив експерт ООН з прав людини Філіп Елстон, передає "Голос Америки" .

Він зазначив, що соціальні виплати в США скорочуються, при цьому податкова реформа президента призвела до збільшення доходів багатих, що ще сильніше посилило соціальну нерівність.

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"Політика, що проводилася протягом минулого року, свідомо розроблена так, щоб усунути основні засоби захисту від найбідніших, покарати тих, хто не зайнятий працевлаштуванням, і зробити навіть основну медичну допомогу перевагою, а не правом громадянства", - підкреслив експерт.

За його даними, близько 41 млн американців живе в бідності, з яких 18,5 млн - в умовах крайньої бідності. Крім того, бідною є кожна третя дитина в країні. У США також найвищий рівень бідності серед молоді у промислово розвинених країнах.

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У той же час, дані Бюро перепису населення США, на які він посилався, охоплюють період з 2016 року. При цьому експерт не надав ніяких порівняльних даних за рівнем бідності до і після вступу Дональда Трампа на посаду президента в січні 2017 року.

Філіп Елстон, який є професором права Нью-Йоркського університету представить свою доповідь Раді з прав людини ООН в кінці червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Росії стрімко зростає рівень бідності.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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