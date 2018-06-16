За скільки Янукович "купував" політиків Європи: названа сума

Оточення екс-президента України Віктора Януковича заплатило близько 2 мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків.

Ще 5 мільйонів - за підготовку і популяризацію звіту, який повинен був довести обгрунтованість і законність ув'язнення Юлії Тимошенко, передає DW з посиланням на документи слідства у США.

Так, у рамках слідства щодо колишнього радника Януковича Пола Манафорта було вилучено сотні документів.

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Серед тих, хто брав гроші, були навіть канцлери і прем'єри.

"... Він сказав, що готовий робити це за гроші, які можна порівняти з його річною зарплатою (близько 30 тисяч євро на місяць). Навіть якщо нам вдасться сторгуватися за 25 тисяч на місяць, це означало би, якщо наймати його з липня по грудень, це буде коштувати 150 тисяч євро. Мені здається, це дуже хороша інвестиція", - йдеться в одному з листів до Манафорта, в якому його неназваний співробітник розповідає деталі розмови з екс-канцлером Австрії Альфредом Гузенбауером.

Значна частина епізодів звинувачення стосується оплаченої через офшори Януковичем і його оточенням лобістської діяльності ряду високопоставлених колишніх європейських політиків, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу".

Відзначається, що в групу входили екс-прем'єр Італії Романо Проді і, ймовірно, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський.

Зокрема, з того, що в документах йдеться про "представника голови Європарламенту у справі Тимошенко". Як відомо, у справі Тимошенко посередницька роль була делегована Європарламентом ПЕТу Коксу і Олександру Кваснєвському ", - йдеться в статті.

Гузенбауер в інтерв'ю австрійському виданню Die Presse підтвердив отримання коштів за участь в конференціях, але стверджує, що отримував менше, ніж зазначено в документах слідства.

З обвинувального акту і листування між членами команди Пола Манафорта і членами "Габсбурзької групи" слідує, що європейські екс-політики виступали на панельних дискусіях в авторитетних експертних центрах в Європі і США з написаними під диктовку радниками Януковича промовами.

Також зазначається, що екс-політики оприлюднили у провідних світових виданнях авторські статті, написані консультантами українського екс-президента або співробітниками українського МЗС.

Головні меседжі виступів і статей: підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС має відбутися, незважаючи на ув'язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко та інші проблеми з демократією в Україні, інакше Київ опиниться в обіймах Москви.

Крім цього, для лобіювання інтересів української влади і Партії регіонів в Брюселі було створено "Європейський центр сучасної України".

За матеріалами американського слідства, діяльність цього фонду також таємно координувалася Полом Манафортом і оплачувалася через офшори.

"Згідно із листуванням Манафорта з колегами, гонорари іншим членам "Габсбурзької групи" повинні були скласти близько 100 тисяч євро за чотири місяці. Усі кошти надходили через десятки офшорних компаній.

Усього на проплачених авторів і ораторів, за даними американського слідства, було витрачено близько двох мільйонів євро.

Найняті лобісти також повинні були зустрічатися з діючими чиновниками в Брюсселі і Вашингтоні. Так, у лобістські зусилля в США входило переконувати членів Конгресу в тому, що вибори в Україні були "легітимними", а ув'язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко - законне.

Ще чотири мільйони євро, за даними слідства, були витрачені на послуги американських "приватних детективів", які підготували звіт, який повинен був довести світовій громадськості що ув'язнення Юлії Тимошенко було обгрунтованим і законним.

Ще один мільйон був переведений PR-компанії, яка повинна була популяризувати цей звіт через світові ЗМІ.

За даними американських слідчих, усього через контрольовані Манафортом офшорні компанії було проведено не менше 75 мільйонів доларів, 30 мільйонів проходять у справі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня поточного року суд змінив запобіжний захід колишньому главі передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою.