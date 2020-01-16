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17 січня • оновлено в 00:55
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По мирних містах Сирії нанесли ракетні удари сили Асада і Путіна: загинули діти. Фото і відео 18+

1.5т
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Місто Алеппо в Сирії потрапило під ракетні удари, у результаті чого загинули щонайменше 6 мирних жителів і ще 15 отримали поранення.

Як передає агенство САНА, при обстрілі 15 січня постраждав квартал Ас-Суккарі. Серед постраждалих є діти (щоб подивитися відео та фото, поскрольте новину вниз).

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Джерело в управлінні поліції міста повідомило, що терористичні угруповання, що базуються на заході та північному заході провінції Алеппо, випустили 3 ракетних снаряди.

Усі поранені, за даними журналістів, були доставлені в лікарню "Ар-Разі".

Потерпіла під час обстрілу дитина

Потерпіла під час обстрілу дитина

Колаж

Сирійська громадянська оборона ("Білі каски") на сторінці в Twitter повідомила, що 15 січня під авіаудар літаків РФ і сирійського президента Башара Асада також потрапили будинки мирних жителів недалеко від міста Алзурба на південь від Алеппо.

У результаті обвалу однієї з будівель під уламками опинилися жінка і маленька дівчинка. Повідомляється про щонайменше одну загиблу дитину. Серед жертв також волонтер "Білих касок" та мінімум 18 жителів.

Рятувальники дістали дитину з-під уламків будинку

Рятувальники дістали дитину з-під уламків будинку

twitter.com/SyriaCivilDef

Рятувальники дістали дитину з-під уламків будинку

Рятувальники дістали дитину з-під уламків будинку

twitter.com/SyriaCivilDef

Обережно, кадри 18+!

Наслідки удару по Алеппо

Наслідки удару по Алеппо

САНА

Наслідки удару по Алеппо

Наслідки удару по Алеппо

САНА

Наслідки удару по Алеппо

Наслідки удару по Алеппо

САНА

Наслідки удару по Алеппо

Наслідки удару по Алеппо

САНА

Наслідки удару по Алеппо

Наслідки удару по Алеппо

САНА

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня Росія і президент Сирії Башар Асад завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Загинули 23 особи, близько півсотні зазнали поранень.

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Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія Алеппо
Теги
смерть фотографии видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Валерий Максимов
Валерий Максимов
А по каким городам Сирии нанесли удары звёздно-полосатые-пид@расы, вместе со своими вшами? Обозо-мразь - не пались)(
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Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
Очередной выссер.На фото у"пострадавших"ни крови,ни ран,ничего нет!Очень,очень плохой фейк.
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