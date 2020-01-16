По мирних містах Сирії нанесли ракетні удари сили Асада і Путіна: загинули діти. Фото і відео 18+

Місто Алеппо в Сирії потрапило під ракетні удари, у результаті чого загинули щонайменше 6 мирних жителів і ще 15 отримали поранення.
Як передає агенство САНА, при обстрілі 15 січня постраждав квартал Ас-Суккарі. Серед постраждалих є діти (щоб подивитися відео та фото, поскрольте новину вниз).
Джерело в управлінні поліції міста повідомило, що терористичні угруповання, що базуються на заході та північному заході провінції Алеппо, випустили 3 ракетних снаряди.
Усі поранені, за даними журналістів, були доставлені в лікарню "Ар-Разі".
Потерпіла під час обстрілу дитина
Колаж
Сирійська громадянська оборона ("Білі каски") на сторінці в Twitter повідомила, що 15 січня під авіаудар літаків РФ і сирійського президента Башара Асада також потрапили будинки мирних жителів недалеко від міста Алзурба на південь від Алеппо.
У результаті обвалу однієї з будівель під уламками опинилися жінка і маленька дівчинка. Повідомляється про щонайменше одну загиблу дитину. Серед жертв також волонтер "Білих касок" та мінімум 18 жителів.
Рятувальники дістали дитину з-під уламків будинку
twitter.com/SyriaCivilDef
Рятувальники дістали дитину з-під уламків будинку
twitter.com/SyriaCivilDef
Обережно, кадри 18+!
Наслідки удару по Алеппо
САНА
Наслідки удару по Алеппо
САНА
Наслідки удару по Алеппо
САНА
Наслідки удару по Алеппо
САНА
Наслідки удару по Алеппо
САНА
A baby girl and a woman were injured, after Russian warplanes attacked their house near #AlZurba Town south of #Aleppo this afternoon. Our #WhiteHelmets teams managed to rescue the baby alive from the rubble. pic.twitter.com/4RGgJiRQrA- The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 16, 2020
Russian occupation aircraft bomb the cities and towns of the western countryside of #Aleppo with vacuum missiles. Air strikes are accompanied by heavy shelling with heavy artillery and missiles!- Tania Chávez (@Tania_Tania_C) January 16, 2020
The video is from the town of Kafr Naha. #Syria pic.twitter.com/v1cW6V4HtE
We all came together with a single desperate goal-to bring the child from out of the rubble alive. Our #WhiteHelmets, Red Crescent, and civilians, all scrambled to defy death yesterday. Sadly, after the regime's precision kill, all the effort could not bring the child out alive. pic.twitter.com/uKhRSkLDr3- The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 16, 2020
Under the mountains of rubble, this child was buried by the regime 's planes yesterday in #Idlib City. Our teams fought with all their might to retrieve him alive, but death was faster for him than us. He lost his life along with a White Helmet volunteer and 18 other people. pic.twitter.com/RiiS82gy2o- The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 16, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня Росія і президент Сирії Башар Асад завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Загинули 23 особи, близько півсотні зазнали поранень.
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