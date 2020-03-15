За рішенням Зеленського: літак SkyUp терміново вилетів за українцями, які "застрягли" в Італії

Українців, які опинилися заблокованими в Італії через суворі карантинні заходи у зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу, евакуює спеціальний рейс компанії SkyUp.

15 березня о 16:00 літак вирушив до Венеції, звідти й забиратимуть громадян України – попередньо, пасажирів буде 95. Про це повідомила пресслужба компанії на сторінці у Facebook.

У SkyUp Airlines додали, що рейс виконується за ініціативи президента Володимира Зеленського та на виконання рішення уряду.

Спецборт SkyUp терміново вилетів до Італії, щоб забрати українців

Зазначається, що українці намагалися приїхати самостійно, однак застрягли на італійському кордоні через закриття країною зокрема кордонів зі Словенією.

"Це перший борт, який здійснює евакуацію українців, котрі не можуть повернутися додому через карантин. О 16:00 літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про спецборт для евакуації громадян України:

Літак: UR-SQD, Boeing 737-700, розрахований на 149 пасажирів;

Маршрут: Київ (Бориспіль) – Венеція (аеропорт Марко Поло) – Київ (Бориспіль);

Команда: екіпаж судна і медичні працівники Центру медицини катастроф;

Кількість осіб, яких евакуюють: 95 (станом на момент публікації).

У компанії підкреслили, що на борту літака перебуватимуть працівники Центру медицини катастроф. Також весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами, відповідно до загальних рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров’я працівникам транспортної галузі.

Що відбуватиметься з пасажирами, екіпажем і літаком:

Медичний огляд пасажирів буде здійснюватися в Італії до посадки на літак відповідно до алгоритмів. Під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд.

Після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).

Водночас відомо, що екіпаж не виходитиме з літака в зону карантину, тому немає підстав здійснювати його самоізоляцію.

За ініціативи авіакомпанії, після виконання рейсу на борту буде проведено дезінфекцію і прибирання згідно з технологією, визначеною аеропортом. Після цього літак провітрять та виконають його генеральне прибирання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні два дні із Хорватії повернулися три групи громадян України, чиї зворотні рейси скасували у зв’язку із карантинними заходами через коронавірус.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!