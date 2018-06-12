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ПолітикаЕкономіка

За прикладом КНДР: дипломат оцінив шанси Трампа приструнити Росію

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Ні США, ні Європейський Союз не зможуть змусити Росію піти на деескалацію, як це вдалося Дональду Трампу у випадку з КНДР.

Про це екс-генконсул України в Единбурзі і Стамбулі, голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко написав у своїй колонці на "Апострофі".

За його словами, для Росії аргументів поки не знайдено і навряд чи вони можуть бути знайдені в вигляді нинішніх санкцій.

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"Як Путіна примусити до миру з Україною? Примирити можна тих, хто цього бажає, а в Кремлі поки подібних бажань немає. Поки Росія послідовно йде по шляху ескалації в Україні та продовження своєї політики. Взагалі невідомо, чим сьогодні можна стимулювати Росію повернути Крим, піти з Донбасу. Для неї стимулом є встановлення певного режиму міжнародної безпеки або міжнародних відносин, які будуть гарантувати їй загальний контроль над Україною", - зазначає Яременко.

До того ж Донбас, як і Сирія, продовжив дипломат, є одним з плацдармів, де Путіну вигідно грати.

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"У нього є різні делікатні інструменти для того, щоб загострювати ситуацію, міняти баланс тощо. Тобто це якраз поле для гри, яке йому подобається", - додав Яременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час церемонії підписання підсумкової угоди спільного саміту Кім Чен Ин назвав документ історичним.

Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.

Особи
Дональд ТрампВолодимир ПутінБогдан Яременко
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