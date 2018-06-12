За прикладом КНДР: дипломат оцінив шанси Трампа приструнити Росію

Ні США, ні Європейський Союз не зможуть змусити Росію піти на деескалацію, як це вдалося Дональду Трампу у випадку з КНДР.

Про це екс-генконсул України в Единбурзі і Стамбулі, голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко написав у своїй колонці на "Апострофі".

За його словами, для Росії аргументів поки не знайдено і навряд чи вони можуть бути знайдені в вигляді нинішніх санкцій.

"Як Путіна примусити до миру з Україною? Примирити можна тих, хто цього бажає, а в Кремлі поки подібних бажань немає. Поки Росія послідовно йде по шляху ескалації в Україні та продовження своєї політики. Взагалі невідомо, чим сьогодні можна стимулювати Росію повернути Крим, піти з Донбасу. Для неї стимулом є встановлення певного режиму міжнародної безпеки або міжнародних відносин, які будуть гарантувати їй загальний контроль над Україною", - зазначає Яременко.

До того ж Донбас, як і Сирія, продовжив дипломат, є одним з плацдармів, де Путіну вигідно грати.

Новини Кім Чен Ин привіз на зустріч з Трампом особистий унітаз

"У нього є різні делікатні інструменти для того, щоб загострювати ситуацію, міняти баланс тощо. Тобто це якраз поле для гри, яке йому подобається", - додав Яременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час церемонії підписання підсумкової угоди спільного саміту Кім Чен Ин назвав документ історичним.

Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.